Dos detenidos tras robar en un bar con el método del alcantarillazo: uno se escondía en un contenedor de basura

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles 13 de mayo a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en un bar al que accedieron utilizando el conocido método del alcantarillazo.

Los hechos ocurrieron sobre las 02:30 horas en el barrio de las Delicias (Zaragoza). La actuación policial se inició después de que un viandante alertara a través de una llamada al CIMACC-091.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas policiales que comprobaron los daños en el establecimiento y verificaron que no quedaba nadie en el interior del local. A continuación, los agentes iniciaron la búsqueda de los supuestos responsables por la zona.

El primero de los arrestados fue localizado a pocos metros del bar. Junto a él, los policías encontraron la caja registradora del establecimiento. El detenido presentaba un corte en un brazo, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario antes de ingresar en los calabozos.

El segundo de los presuntos autores fue descubierto escondido en el interior de un contenedor de basura, donde supuestamente trataba de evitar la acción policial.

No era la primera detención de la noche relacionada con hechos similares. Apenas una hora antes, otra patrulla de la Policía Nacional había arrestado a un hombre acusado de acceder a un local comercial tras fracturar la cristalera utilizando una tapa de alcantarilla.

Los agentes observaron entonces a dos jóvenes que abandonaban el lugar de forma apresurada en bicicleta, iniciándose una persecución que concluyó con la detención de uno de ellos cuando intentaba entrar en el parque de Delicias.