El encuentro anual 'HablanDO Somontano' refuerza la cooperación del sector del vino en su séptima edición

La Denominación de Origen Somontano ha celebrado hoy la séptima edición del encuentro anual de bodegas “HablanDO Somontano”.

Esta iniciativa promueve favorecer el encuentro entre todas las empresas vitivinícolas de la denominación y los miembros que componen la Junta de su Consejo Regulador. Un foro de suma importancia para reforzar sus lazos y el trabajo de la marca Somontano.

Más de sesenta personas se reunieron con este motivo en la bodega Idrias, séptima sede del encuentro tras la celebración del mismo en Bodegas Lalanne, en 2018; en Viñas del Vero, en 2019; en Bodega Aldahara, en 2022; en Bodega Enate, en 2023; en Bodegas Alodia, el año siguiente, y en Bodega Pirineos en 2025.

El Presidente de la DO Somontano, Francisco Berroy, ha repasado el cierre del ejercicio del año 2025.

Además, ha detallado la inversión y campaña que este año la denominación está implementando a nivel nacional reforzando su fuerte apuesta por la promoción.

El programa de la jornada continuaba con la presentación del informe de resultados del posicionamiento de la DO Somontano en la hostelería de Zaragoza, impartida por D. Carlos Rello, director general del Instituto Dym.

El broche de oro ha sido la conferencia “La oreja verde”, de Jandro (mago, humorista, guionista y colaborador del programa de televisión “El Hormiguero”), centrada en la importancia de la creatividad y el trabajo en equipo.