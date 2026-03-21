Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire más barata: cuesta 24,99 euros

Si hace una década alguien te hubiera dicho que puedes hacer croquetas o alitas sin apenas aceite, seguramente le habríamos tratado de tonto.

Sin embargo, las freidoras de aire (Airfryer) se han convertido en un objeto indispensable en casi todas las casas. No es de extrañar, este pequeño aparato facilita no sólo la dieta, sino también el tiempo: abres la bandeja, metes la comida, programas la duración y te olvidas.

En este sentido, destaca la que es la freidora de aire caliente más barata de Lidl, por 24.99 euros.

Así es la Airfryer

Válida para hornear, freír, asar y cocinar, esta Airfryer es ideal para aquellos primerizos con este electrodoméstico. Con tan sólo 1.000 W de potencia, es capaz de hacer cualquier tipo de plato entre los 80 y los 200 grados.

Además, como principales características, cuenta con un sistema temporizador de 30 minutos y función de apagado automático. Lo que es ideal para dejar la cena y olvidarte hasta que finalice el programa.

En cuanto a su capacidad, esta freidora de aire caliente cuenta con nada menos que 2 litros, que sería el equivalente a unos 230 g de patatas fritas congeladas.

Freidora de aire por 24.99 euros Lidl

Esta capacidad es perfecta para preparar raciones individuales o para dos personas. Desde alitas, patatas fritas, verduras asadas, filetes de pollo, tostadas de pan para desayunar e, incluso, postres como coulant de chocolate.

Asimismo, su escaso peso de alrededor de 2 kilos la convierte en un electrodoméstico fácil de transportar y de ubicar en cualquier rincón de la cocina.

Su buena aceptación puede verse en la valoración de los clientes. Esta freidora cuenta con nada menos que un 4.3 sobre 5 de valoración y casi 30 comentarios, entre los que destacan la buena calidad / precio del producto.

"Estoy muy contento con ella, ya no uso mi horno eléctrico. Así que estoy ahorrando dinero, y la comida que se cocina en la freidora de aire está deliciosa. Sin embargo, tenga en cuenta que este producto es para una o dos personas", comenta un usuario.

Foto de la freidora de Lidl

Otras freidoras de aire baratas en Lidl

Si eres de esos a los que les cuesta tomar una decisión y necesitas valorar otras opciones antes de lanzarte a la compra, Lidl cuenta con una gran variedad de Airfryers que también merecen un vistazo.

Ejemplo de ello es la freidora de aire Silvercrest de 39.99 euros. Cuenta con una capacidad de 4.7 litros y 2000 W de potencia, ideal para familias grandes, de cuatro a más integrantes.

Freidora de aire Silvercrest por 39.99 euros Lidl

Otra opción con una gran aceptación es la Airfryer Silvercrest de 6,7 litros y 2150 W. Únicamente por cinco euros más que la opción anterior, en 44,99 euros, cuenta con más de 100 opiniones de clientes y un 4,7 sobre 5 de valoración.

Freidora de aire Silvercrest de Lidl por 44.99 euros Lidl

Lo que está claro es que este tipo de electrodomésticos suponen un punto diferencial en el ahorro y en la salud de aquellos que deciden apostar por esta nueva moda de cocinado.