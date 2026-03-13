Es cero turístico, pero la gente se desvía para comer en este restaurante de Cuarte de Huerva: "Comida exquisita"

A apenas 15 minutos en coche desde Zaragoza, en uno de esos extremos periféricos de la ciudad que se suelen asociar más a polígonos industriales y urbanizaciones, se encuentra Cuarte de Huerva. Una localidad conocida como el nuevo pueblo de moda de Zaragoza, gracias a su llamativa oferta inmobiliaria de obra nueva.

Inmuebles aparte, hay un reclamo que provoca el desvío de más de un curioso y amante de la comida casera: el Mirador de Cuarte.

Se trata de uno de esos restaurantes de toda la vida que cumplen con los tres requisitos fundamentales que busca cualquier nuevo comensal: bueno, abundante y económico.

¿Qué esperar del Mirador de Cuarte?

Enclavado a las afueras del municipio, junto a las piscinas municipales, este restaurante puede presumir de tener unas vistas privilegiadas del pueblo. Uno de sus principales atractivos.

En lo que a comida se refiere, el Mirador de Cuarte apuesta por una cocina principalmente mediterránea y tradicional, permitiendo elegir entre menú del día o carta, cuyos precios rondan los 15/20 euros por comensal.

Entre sus opciones destacadas podemos observar un repertorio de platos que son un acierto asegurado. Ejemplo de ello son sus garbanzos con bogavante, alcachofas con jamón o foie, su entrecot de ternera a la brasa, las costillas de ternasco, sus ensaladas o, para los amantes del pescado, la dorada o la merluza a la plancha o al orio.

Muestra de uno de sus platos. Mirador de Cuarte

El ambiente y el trato cercano del personal, además de la buena accesibilidad que tiene el restaurante gracias a su gran aparcamiento, son algunos de los aspectos más aplaudidos del restaurante.

Además, el local está acondicionado para albergar a todo tipo de grupos, pudiendo celebrarse grandes eventos en su interior. Como banquetes de boda, comidas de comunión, cumpleaños y bautizos.

Opiniones

Hoy en día, uno de los aspectos que más influyen en un negocio son sus reseñas. Aunque puedan parecer inofensivas, se han convertido en un factor clave para la decisión de los clientes, ya que muchas veces determinan si alguien decide visitar un restaurante o pensárselo dos veces.

En este sentido, el Mirador de Cuarte cuenta con nada menos que un 4.5 de valoración y casi 700 reseñas, la mayoría positivas.

Ejemplo de ello son opiniones como la de José, un cliente que comenta: "Muy buena atención, servicio muy bueno, comida exquisita, no se puede pedir más".

Las alusiones al buen precio y el buen trato son más que frecuentes, encontrando opiniones como la de este reciente comensal, el cual visitó El Mirador con su familia: "El precio muy bien, menú por 13.50 euros. Los niños han podido comer medio menú sin ninguna pega. El sitio es amplio y bonito", afirma.

Comentarios como estos, sumados a una larga trayectoria en los fogones, son las que terminan consolidando la reputación de un restaurante y generando la confianza necesaria para que nuevos clientes decidan sentarse a su mesa.