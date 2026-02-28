Desirée y Pablo, una pareja de sorianos que abre su negocio en Zaragoza: "Es como nuestro hijo y ahora hemos dado a luz"

Con origen soriano y experiencia en Australia, la historia vital de Desirée y Pablo desemboca ahora en Zaragoza con un proyecto muy ilusionante y para el que no se ponen fronteras. Hace una semana estos dos jóvenes abrieron su nuevo negocio en Puerto Venecia, tras meses de planificación y trabajo no visible.

Sin embargo, por fin, el pasado sábado 21 de febrero, la pareja pudo inaugurar Hawaya, un local especializado en yogur helado y açai (fruta brasileña de moda) que se ubica en la segunda planta del centro comercial, entre Zara y Balmohk.

Una inauguración especial a la que no faltó la abuela de Desirée, la famosa Teresa La Pelaya, y que supuso el colofón a casi siete intensos meses: “Esto es como tu hijo. Yo digo que ahora hemos dado a luz. Después de tantos meses, que esto ya funcione, es igual”.

Y es que hasta llegar a esta fecha, hay que remontarse tiempo atrás. “Estábamos en nuestros trabajos de toda la vida y quisimos dar un cambio. Nos fuimos a Australia a vivir un año. Allí había algo parecido a este estilo y nos empezó a gustar. Íbamos cada dos por tres y al volver a España vimos que no había casi nada”, explican los propietarios sobre el origen de la idea.

Hawaya en Puerto Venecia.

Así pues, se pusieron en marcha y empezaron a desarrollar su negocio. Tras valorar varias ciudades donde asentarse, finalmente apostaron por Zaragoza, por su cercanía con Soria y porque aquí tienen familia y ya la conocían.

“Para empezar un negocio, que menos que estar cerca de los tuyos y de casa. Además, Zaragoza es una ciudad de prueba en los negocios”, justifican.

En cuanto a abrir en Puerto Venecia, también fueron varias las razones que les motivaron. “Nosotros somos visitantes asiduos y conocíamos la cantidad de gente que visita este punto, incluso de Francia y de Portugal”, comienza Desirée.

Por otro lado, Pablo destaca que al ofrecer un producto muy estacional, necesitaban un lugar donde no se perciba el frío o el cierzo, donde la temperatura fuera constante. Y en un centro comercial, era ideal.

Un concepto único

En cuanto a su oferta, Hawaya se divide en dos partes. Por un lado, el yogur helado y el açai. En este caso, el concepto es de autoservicio, el cliente elige la base y añade todos los toppings que quiera de forma ilimitada (de cereales, galleta, frutas, chocolate, siropes, etc.). Por último, lo paga por peso, con un precio de 2,5 euros cada 100 gramos.

Algunos de los toppings a elegir.

Y luego existe el concepto de cafetería, con zumos naturales, café, té, matcha y refrescos.

Todo ello está enfocado en el take away, aunque en el stand cuentan con tres mesas altas.

Gran recibimiento

Una semana después de que Hawaya abriera, la pareja se muestra muy feliz con la acogida de la gente: “El feedback que estamos teniendo de los clientes es súper positivo, está gustando mucho el producto y el concepto”.

Opciones de chocolate y sirope.

Tanto que ya están estudiando para abrir en otra ciudad, pues ven que puede funcionar. Eso sí, se mantienen con los pies en la tierra y aunque piensen en grande, apuestan por “poco a poco conseguirlo”.

“Ver toda tu idea plasmada y que a la gente le encanta, es una satisfacción muy grande”, finaliza Desirée, que junto a su pareja, desprende una gran ilusión.