La Guardia Civil de Teruel investiga a un conductor por exceso de velocidad: circulaba a 215 Km/h en Monreal

Un conductor ha sido pillado por la Guardia Civil conduciendo a 215 km/h.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Teruel ha procedido a investigar al conductor de un vehículo, el cual, el pasado día 6 de diciembre de 2025, fue captado por radar fijo de la DGT, ubicado en el km 165,440 de la Autovía A-23 (Somport-Sagunto), término municipal de Monreal del Campo (TE), cuando circulaba a una velocidad de 215 km/h, estando la velocidad en dicho tramo limitada a 120 km/h.

El Centro de Tratamiento de Denuncias de la DGT, al apreciar que la infracción de tráfico pudiera revestir los caracteres de delito, remitió el expediente para su investigación al Subsector de Tráfico de Teruel (unidad GIAT), equipo que, tras una laboriosa investigación, finalmente consiguió esclarecer los hechos y la puesta a disposición judicial del investigado, toda vez que el conductor en cuestión tiene fijada su residencia en una comunidad autónoma distinta de la de Aragón, siendo todas las diligencias remitidas al Tribunal de Instancia de Calamocha.

El delito contra la seguridad vial por la conducción de un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, establece una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

También puede llevar aparejada el realizar trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.