Pilar Alegría, proclamada oficialmente nueva secretaria general del PSOE-Aragón al ser la única candidata

La ministra y portavoz Pilar Alegría ha sido proclamada oficialmente nueva secretaria general del PSOE-Aragón tras ser la única candidata que se ha presentado al proceso de elección para renovar los órganos del partido.

La titular de Educación tenía como rival al exsecretario de Organización Darío Villagrasa, pero su renuncia, anunciada el pasado viernes, ha hecho que la sucesión de Javier Lambán se haya resuelto sin primarias.

Tras oficializar esta decisión había dudas de si la ministra tendría que reunir, o no, avales para formalizar su candidatura. No obstante, desde Ferraz aclararon ya este pasado viernes que no sería necesario.

La Comisión Regional de Ética y Garantías del PSOE Aragón se ha reunido este lunes al acabar el plazo de presentación de precandidaturas y ha verificado que el proceso se ha desarrollado conforme a lo establecido y ha comunicado la proclamación de Pilar Alegría como nueva secretaria general.

No ha habido sorpresas de última hora y ningún militante ha presentado una candidatura alternativa aunque, de haberlo hecho, habría tenido imposible reunir los avales necesarios, por lo que únicamente hubiera retrasado unos días los plazos.

La toma de posesión formal del cargo y la ratificación de la nueva dirección política se realizarán durante el 18º Congreso Regional del PSOE Aragón, que se celebrará en Zaragoza los días 15 y 16 de marzo. En este marco, se presentará la nueva Comisión Ejecutiva Regional y se formalizarán los nombramientos de los órganos de dirección autonómicos.

Alegría ya anunció que Villagrasa tendrá un lugar "preponderante" en la nueva ejecutiva fruto del acuerdo alcanzado en aras de la unidad. También está por ver qué ocurrirá con los líderes provinciales. En Huesca se da por hecha la continuidad de Fernando Sabés y Juan Antonio Sánchez Quero, que se mantuvo al margen en la sucesión, también podría repetir si quisiera seguir adelante en Zaragoza.

Muchas más dudas hay con Mayte Pérez, uno de los mayores apoyos de Javier Lambán. La secretaria del PSOE en Teruel comunicó este fin de semana su intención de seguir en el cargo, pero el nuevo PSOE-Aragón podría optar por una candidatura alternativa. También es altamente probable que Pérez deje de ser portavoz de los socialistas en las Cortes de Aragón.

La escueta felicitación de Lambán

Alegría ha recibido decenas de felicitaciones en las últimas horas. Una de las últimas ha sido la del hasta ahora secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, quien llegó a decir que no era su sucesora natural. El líder socialista dedicó un tuit el pasado viernes a Villagrasa en el que decía que habría sido un "dignísimo candidato" y un gran secretario general. "Gracias por tu esfuerzo, que, a buen seguro, no habrá sido en vano", decía en el mensaje, en el que no nombraba a Pilar Alegría.

Sí lo ha hecho hoy con otro tuit especialmente escueto y significativo: "Acabo de dar la enhorabuena a Pilar Alegría por su proclamación como nueva Secretaria General del PSOE-Aragón", ha escrito.