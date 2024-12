Azcón sale "decepcionado" de la Conferencia de Presidentes: "Sánchez no ha tenido voluntad de llegar a acuerdos"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha salido "decepcionado" de la Conferencia de Presidentes de Santander. Según ha dicho, Sánchez "no ha tenido voluntad de llegar a acuerdos" ni en materia de financiación ni en vivienda, sanidad o inmigración. "Si la hubiera tenido nos hubiera mandado documentación por anticipado. Llegar y proponer un acuerdo para ayudar a Valencia sin enviar antes ni un solo documento es el mejor ejemplo", ha aseverado.

El líder regional tiene la sensación de que el encuentro se ha convocado "únicamente porque el Supremo ha admitido a trámite el recurso" presentada por las comunidades gobernadas por el PP. "Llama la atención que Sánchez diga ahora que este es un espacio de reflexión cuando siempre ha sido un espacio de acuerdo. Ha habido conferencias en las que se ha llegado a pactos importantes, pero como ahora la mayoría está en las comunidades en las que gobierna el PP ha decidido que sea un espacio de reflexión", ha lamentado.

En la cuestión central, la financiación, Aragón se ha mostrado "radicalmente en contra" de cualquier relación bilateral. La DGA ha llevado a la Conferencia la petición de un fondo de 87 millones de euros que compense la pérdida de ingresos del Estado por la despoblación.

A este respecto, Azcón ha recordado que en 2025 se van a repartir más de 147.000 millones entre las comunidades autónomas, un incremento de 13.000 respecto al año anterior. "En 2023, año en que se liquida, Aragón creció por encima de la media de España, un 2,7% frente a un 2,5%. Aportamos más dinero a la caja común y, sin embargo, nos toca menos", ha apuntado.

Todo esto hace que a Aragón no le interese hablar de condonación de la deuda, sino de despoblación. "Si se convoca en enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera es por las necesidades políticas del Gobierno de Sánchez, no por las de los ciudadanos. En Aragón, la condonación de la deuda no es lo que lleva años y años perjudicando a nuestro sistema de financiación", ha aseverado.

Lo que está claro, a juicio del líder popular, es que este debate no se puede abordar "con parches", sino que hay que hablar del sistema en su conjunto y "no solo de lo que les interesa a los socios de Sánchez".

En materia de Vivienda, Azcón ha hecho ver al líder socialista y al resto de presidentes autonómicos las particularidades de la Comunidad. "Tenemos 731 municipios y 542 tienen menos de 500 habitantes. Es más, hay 212 que tienen menos de cien. De 2020 hasta ahora, las localidades de menos de cien habitantes se han incrementado un 55%. ¿Cuántas viviendas creen que va a construir la empresa nacional que ha propuesto Sánchez en estas zonas? Ninguna", se ha contestado.

Por ello, Aragón ha reclamado "más fondos" y la cesión de suelos que el Estado "no usa para nada". "Nuestro problema no es el que el Gobierno de España está diciendo. Ningún municipio ha pedido declararse zona tensionada. Necesitamos que arrime el hombro", ha añadido.

También se ha mostrado crítico con las políticas de inmigración y con la decisión de llevar a Rubielos de Mora, una localidad de menos de 1.600 habitantes, a 110 menores no acompañados. "Los enviaron allí porque había un hotel vacío que entraba dentro de lo que el Gobierno de España podía pagar. No puede ser que la política de inmigración sea la improvisación. Tampoco que el coste, en una parte muy importante, lo soporte Aragón aunque la competencia sea del Estado", ha resaltado.

Sobre la propuesta de Canarias, ha asegurado no conocer la letra pequeña. "Vamos a estudiarla con la mejor intención siendo conscientes de que Aragón es una Comunidad solidaria", ha prometido.

Tampoco ha habido "ninguna posibilidad" de llegar a acuerdos en sanidad. En la Comunidad, el 24% de las plazas del medio rural se siguen sin cubrir pese a los esfuerzos e incentivos aprobados por el Gobierno regional. Por ello, para Azcón se necesita "que el Gobierno de España tome decisiones de forma urgente".

Reunión con Aagesen

El líder popular ha aprovechado también el turno de ruegos y preguntas para hablar de energía. Azcón ha pedido a la nueva ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, una reunión urgente para resolver necesidades que "tienen que ver no solo con las inversiones que solo el Gobierno de España puede hacer en la red de transporte de energía", sino con la necesidad de resolver los concursos lo antes posible.

"Para nosotros, es un tema crucial. Generar energía renovable y hacer las cosas bien ha significado que este sea el año en la historia con más inversiones en nuestra Comunidad", ha remarcado.