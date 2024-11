Azcón ataca al PSOE con las polémicas de Lobato, Sánchez y Aldama pero no da novedades sobre el presupuesto de 2025

La oposición ha instado este miércoles al presidente de Aragón, Jorge Azcón, a presentar "ya" el presupuesto de 2025. El PSOE había pedido su comparecencia para hablar de la "inestabilidad" del Gobierno del PP, pero el líder popular ha redirigido el debate hacia Lobato, Aldama y la "inestabilidad" de Pedro Sánchez sin hacer referencia al techo de gasto o a las cuentas de 2025.

Para la portavoz socialista, Mayte Pérez, que el Gobierno de Aragón hace aguas "es evidente", con un "desbarajuste continuo" en la prestación de servicios. "Que usted no puede garantizar la estabilidad en la Comunidad es algo palmario, pero lo peor no es el escenario incierto que se abre al no presentar el presupuesto, sino su actitud. Recurre siempre a exportar las culpas y casi siempre mirando a Madrid", ha dicho.

Para la diputada, Azcón recibió un préstamo del Gobierno de Javier Lambán que "no ha sabido aprovechar". "Va de mal en peor. Y ni han llamado a Vox para negociar el techo de gasto. Me da vergüenza la excusa peregrina del fondo de compensación", ha agregado.

Pérez ha alertado de que, de prorrogar el presupuesto, corren peligro las ayudas al deporte o a la cultura, la actualización del fondo de financiación local o los propios compromisos del PP. "No podrá ampliar los conciertos de las residencias de mayores o las cocinas in situ. ¿Y qué le va a decir a Caneto o a Monzón? ¿Qué pasará con la Torre del Agua? ¿Y con el Huerva? Coge de rehenes a los aragoneses en su propio tacticismo, pero no puede engañar a nadie. Deje de actuar en beneficio propio, cumpla su deber y gobierne", ha aseverado.

La respuesta de Azcón no se ha quedado atrás. "Me viene a hablar de inestabilidad... Señora Pérez, poesía es usted", ha dicho el presidente de Aragón, enumerando uno por uno los últimos escándalos del PSOE, desde Lobato hasta Aldama. "Desde Reto Demográfico les interesaba hablar más con él que con usted", ha agregado.

Tampoco han faltado referencias al inminente congreso del PSOE en Sevilla. "La voz propia no la van a tener los representantes de Zaragoza ni los de Teruel, sino los señores de Huesca. Se van a un congreso en el que se van a purgar a todos y cada uno los que discrepan con Sánchez", ha espetado el líder popular.

En su opinión, "no hay un ejemplo de inestabilidad" como el que el PSOE está ofreciendo a nivel nacional: "Y la mayor consecuencia no es la inestabilidad política, sino la democrática. Ustedes no tienen límites, se han olvidado de los valores y los principios. No les importa nada con tal de que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno".

En respuesta, Pérez ha asegurado que jamás había escuchado una intervención "tan lamentable" y a un presidente "al que le venga tan grande el puesto". "No ha hablado nada de los presupuestos de esta Comunidad. No los presenta porque está demasiado entretenido con otros temas que no son Aragón, cuando todos y cada uno de los presidentes del PP han iniciado ya la tramitación de los suyos teniendo las mismas dudas que dice tener usted", ha resaltado.

La portavoz socialista también ha criticado que Azcón arremeta constantemente contra Sánchez y sus ministros en Aragón y ofrezca una imagen muy distinta en Madrid, a lo que este ha contestado que trabaja para llegar a acuerdos "con todos los partidos, agentes o instituciones que velen por los intereses de los aragoneses", no haciéndolo cuando esto "signifique traicionar nuestros principios", en referencia a los pactos con ERC o EH Bildu.

Alberto Izquierdo, portavoz del PAR, ha sido el único en defender la acción del Gobierno. A su juicio, Azcón "se ha quitado un lastre" tras la ruptura con Vox. "Ya le gustaría a Sánchez poder hacerlo", ha manifestado.

El resto de intervenciones han estado marcadas por las críticas. Álvaro Sanz, de IU, ha acusado a Azcón de no buscar pactos, sino "coartadas para el frentismo y la agresividad". "Usted no hace política, sino propaganda. Hace falta moderación y sobran soberbia y ataques. Es el presidente de Aragón, si quiere hacer puntos para irse a Madrid, no lo haga desde esta tribuna", ha dicho.

En esta línea, Tomás Guitarte, de Aragón-Teruel Existe, ha acusado a PP y PSOE de "compartir modelo y hacer teatrillo para hacer ver que son alternativas diferentes". Como ejemplo ha puesto la ley de energía. "Le pedimos que traiga ya los presupuestos", remarcado.

A José Luis Soro, portavoz de CHA, le ha parecido estar en un mitin del PP. "Hoy pensaba que iba a escuchar al presidente de Aragón y he escuchado al presidente del PP Aragón. Ha caído muy bajo y lo lamento, me da pena. Creo que no necesita hacer lo que ha heceho hoy. A Aragón le ha dedicado únicamente los últimos 45 segundos de su segunda intervención. El 'y tú más' me parece repugnante", ha señalado.

Vox, por su parte, ha advertido de que el PP se lo está poniendo cada vez más difícil para aprobar los presupuestos. "Ahora ya sa sienten más libres y tranquilos y en lo fundamental están en plena coincidencia con el PSOE. Están de acuerdo en las leyes de género que criminalizan al varón, en la Agenda 2030 o en la falacia del cambio climático. Vamos a hacer valer el voto de los 70.000 aragoneses que confiaron en Vox", ha prometido.

Ante las críticas, Azcón ha recalcado que es la izquierda la que no quiere que se hable de Koldo, Sánchez o Aldama. "No es que no les interese a los aragoneses, no les interesa a ustedes, pero ya no engañan a nadie", ha espetado.