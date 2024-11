El regreso de Volveremos no se libra de las incidencias: "La iniciativa es buena, siempre lo ha sido, pero va a ratos" E.E.

Como muchos esperaban, Volveremos ha vuelto. El programa de bonificaciones ha iniciado este miércoles una nueva campaña con más presupuesto que nunca y en 22 municipios aragoneses de más de 6.000 habitantes. El proyecto es siempre muy bienvenido por los consumidores y por el pequeño comercio, aunque, en esta ocasión, como en otras precedentes, no se ha librado de algunos fallos en su aplicación.

Este miércoles era el primer día de la nueva campaña de Volveremos, que durante todos los miércoles y viernes hasta agotar el saldo, en cada compra los clientes acumulan bonificaciones.

Así pues, muchos han aprovechado para hacer hoy sus compras. En el Mercado Central de Zaragoza, desde las 9.00, los puestos han visto que se llenaban los pasillos. "Se nota mucho que la gente viene más y consume más", comentaba una trabajadora representando la tónica general de los comerciantes.

No obstante, al rato de comenzar, la app móvil 'Volveremos' ha comenzado a dar algunos fallos a los usuarios.

Eran muchos los que contaban que no les funcionaba, que les pedía actualización o directamente, no les cargaba y no han podido aprovechar los descuentos.

En ‘La Tienda de Idoya’ explicaba que hasta las 10.30 de la mañana solo había podido hacerle el descuento a unas 10 personas. Por eso, otra propietaria decía que llegaba mucha gente, pero también se iban al ver que no iba.

Imagen del cartel de Volveremos en la puerta de un comercio de Zaragoza. E.E.

"La iniciativa es buena, siempre lo ha sido, pero va a ratos. Viene mucha más gente y para los comercios es bueno, aunque algunos no te lo dejan por vergüenza", declaraba otra.

La dueña de ‘El Jardín de Paula’, la floristería ubicada en la calle Torre Nueva, relataba que "no terminan de hacerlo bien", refiriéndose a los problemas con la aplicación. De hecho, dice que "los inicios nos tienen hartas", aunque no niega que es muy buena la idea del proyecto.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, expresan que esta indecencia de la aplicación, un fallo del funcionamiento interno, ha durado aproximadamente una hora, alrededor de las 10.00 a las 11.00. No obstante, desde esa hora ya no se han notificado más problemas y aseguran que ahora funciona bien.

Importancia del programa

Pedro, de Cámara Ópticas, refuerza la defensa del programa: "No es que esté bien, es que es fundamental". Principalmente, hacía referencia al reparto de riqueza entre el pequeño comercio, algo necesario para que los grandes no se les "coman". "El pastel que se reparte entre nosotros. Hay que apostar por ello", seguía.

Además, como veterano en Volveremos, se alegra de que cada vez sean más los comercios que se introducen en el programa y revela que se nota "más movimiento".

Entre las mejoras que añadiría personalmente, habla de "vender y comunicar mejor la campaña para que llegue a todos", tanto comercios como clientes. También incidía en esos fallos de tecnológicos. "No les carga, algunos como son de confianza se han ido y volverán después esperando que ya funcione".

"Los miércoles y viernes hay mucha venta, el resto de la semana se nota más vacío", concluye.