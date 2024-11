Máxima expectación entre los americanos en Aragón por las elecciones en EE.UU: "Trump podría cambiarlo todo y eso me da miedo"

Este martes, 5 de noviembre, se celebran las elecciones en Estados Unidos. Una elección por Trump o Kamala, demócratas o republicanos, que decidirá el futuro de los próximos cuatro años en una de las potencias mundiales. Miles, millones de papeletas serán introducidas en las urnas americanas, algunas de ellas procedentes de Aragón.

James Rogers, procedente de Nueva York, vive en Zaragoza desde hace años. A pesar de la distancia que le separa de su anterior hogar, este americano no ha dudado en enviar su voto por correo. "Es una decisión importante, Trump podría cambiarlo todo y eso me da miedo", asegura a este diario.

Con visible estrés, algo que afirma tener, expresa su preocupación por el resurgimiento del republicano en la escena política. "He vivido toda mi vida en Nueva York, donde Trump ha sido una figura constante en los medios. Cuando alcanzó el poder en 2016... me dejó atónito y no puedo creer que, ahora, estemos planteándonos la posibilidad de que vuelva", comenta.

"Tenemos miedo"

Rogers menciona que, aunque apoya a Kamala Harris, no lo hace por un ferviente entusiasmo, sino como un voto en contra del expresidente americano. "Mi familia y yo votamos por ella, no porque nos encante, sino porque tenemos miedo de lo que Trump podría hacer si vuelve al poder", añade.

El neoyorquino cree que las elecciones están casi decididas, y centra su análisis en la polarización política que reina en el país. "En estados como Nueva York y California, la situación es más prodemócrata. Sin embargo, en los estados rojos (republicanos), la realidad es muy diferente. Ahí enfrentan muchos problemas sanitarios y educativos, aunque pese a lo que pueda parecer son muy partidarios de Trump", señala.

Atribuye parte de este fenómeno a las creencias profundamente arraigadas en el centro del país, donde "muchos votantes son religiosos y priorizan la defensa de las armas".

Durante la conversación, una de sus principales críticas se dirige al sistema electoral estadounidense. "No siempre gana el candidato con más votos. Esto se ha visto en elecciones anteriores, como en 2000 y 2016, donde el colegio electoral determinó el resultado final, a pesar de que el voto popular favorecía a otros candidatos". Asegura que, aunque Harris podría ganar por un amplio margen, el sistema podría volver a jugar en contra.

Respecto a la noche electoral, prevé que no habrá resultados claros hasta el fin de semana, ya que varios estados clave decidirán el rumbo del país. Estos, según el americano, son Nevada, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. En los siete, cree que la cosa está "50 a 50".

Aunque, asegura que el Estado de Pensilvania será crucial. "Quien gane allí probablemente se lleve todo", opina. James tiene sus esperanzas puestas en Kamala, aunque expresa su temor por la posibilidad de que Trump vuelva a ser presidente.

En concreto, dice temer las repercusiones globales que tendría ese resultado. "Si Trump regresa, las tensiones internacionales podrían aumentar, especialmente en Europa. Creo que Rusia podría intentar expandir su influencia en Ucrania si EE.UU deja de estar presente", subraya así el impacto que podrían tener estas elecciones en el mundo entero.

La otra cara del miedo

Otros, como Luis Domínguez (aragonés), muestran preocupación ante la posibilidad de que el republicano no gane las elecciones. Se trata de la otra cara del miedo, derivada del uso de las armas en Estados Unidos.

"Los ultras de Trump volverán a salir a la calle, se revolucionaran y es una situación que da miedo porque son los que tienen las armas", explica el nadador olimpico, que estudia en la Universidad de Florida.

Domínguez no votará mañana, aunque cuenta que tampoco podrá entrenar. "Las normas del centro dictan que no puede llevarse acabo ninguna actividad que interfiera con ir a votar", señala.

Afirma que no está muy puesto en la política americana, ni tampoco se junta en un ambiente "donde se hable del tema", sí ha oído el temor de la gente. "No tengo ni idea de lo que pasará. Creo que ganará Harris, pero no lo sé seguro. Todo es muy polarizado", detalla.