Educación se defiende de las críticas de padres y profesores y avisa: "No va a haber cambios"

La consejera de Educación, Tomasa Hernández, ha defendido la gestión del Gobierno de Aragón a escasas horas de la manifestación convocada por sindicatos, familias de alumnos y asociaciones de directores contra "los recortes, la improvisación y el caos" del Ejecutivo autonómico.

Hernández ha remarcado que "no va a haber un cambio" respecto a la gestión de su antecesora, Claudia Pérez Forniés. "Hoy me he reunido con tres de los cinco sindicatos con representación. Del lema 'recortes, improvisación y caos', ninguna de las tres palabras es cierta. Hemos planificado perfectamente la incorporación a los centros. Claro que ha habido imprevistos, pero los imprevistos no se pueden planificar al 100%, se planifican las respuestas", ha subrayado ante las críticas de la oposición.

El centro de las políticas del Gobierno de Jorge Azcón "van a ser los alumnos". "Todas las acciones que se promuevan van a permitir que se incorporen con más herramientas a la sociedad", ha expuesto. Los pilares serán cuatro: la libertad, la calidad, la equidad y la excelencia.

Como ejemplo, ha puesto la eliminación de "artificiales y artificiosas zonas de escolarización". "La zona única ha sido todo un éxito. Hay otras comunidades que ya se han interesado por el modelo. En primera opción, los datos han mejorado alcanzando el 97,3% y en segunda se ha llegado al 99,3%. Ahora nos corresponde monitorizar el proceso para garantizar que no se pervierte en ningún momento este proceso ejemplar de escolarización", ha dicho.

Planificación de infraestructuras

Hernández también se ha mostrado a favor de potenciar la cultura del esfuerzo. "Es fundamental que el alumno adquiera valores éticos que le permitan poner en marcha su proyecto vital y que el profesorado pueda desarrollar una carrera adecuada y motivadora que le reconozca como se merece", ha agregado.

Para conseguirlo, hay que garantizar unos recursos humanos y materiales adecuados y, con este objetivo, la DGA va a hacer una planificación de las infraestructuras que se necesitan a medio y largo plazo. "Estamos avanzando en un inventario de medios existentes para hacer un diagnóstico y tener toda la información para una correcta planificación", ha subrayado.

En cuanto al alumnado con dificultades de aprendizaje, ha avanzado que por parte del Ministerio se ha diseñado un plan. "Pero no conocemos los detalles. En caso de que la propuesta no colme nuestras necesidades, implementaremos uno propio con los refuerzos en aquellas materias y centros que consideremos más adecuados", ha manifestado.

Por otra parte, ha incidido en que se mantendrán abiertos los centros que tengan escolarizados al menos tres niños y ha recordado que en la Comunidad hay 47 con menos de siete, un esfuerzo que "ayuda a mantener población". Otra de las propuestas pasa por la creación de un aula piloto de Bachillerato de Investigación y Excelencia para alumnos con altas capacidades. El objetivo, que no se limiten únicamente a contenidos específicos, sino que se formen en áreas en las que destaquen.

Oposición

Sus palabras, sin embargo, no han acallado las críticas de la oposición. El socialista Ignacio Urquizu ha lamentado que la nueva titular de Educación piense continuar con los "errores" del último año. "Claro que hay problemas, en muchísimos sitios. Su gestión está muy alejada de la imagen que quiere transmitir. Sigue sin decir nada sobre el número de profesores. Hay recortes, y no lo dice este portavoz, sino las familias y la comunidad educativa", ha espetado.

En esta línea, desde CHA han alertado de que la situación actual "va a afectar a la calidad de la enseñanza" y Aragón-Teruel Existe le ha pedido que "escuche a la comunidad educativa". "La convocatoria está suscrita por sindicatos, pero también por familias. En los últimos meses han dimitido tres jefes de inspección educativa y hay problemas administrativos, con centenares de matrículas fuera de plazo y niños sin escolarizar", ha dicho Pilar Buj.

También desde Vox han preguntado "cuándo piensan poner la primera piedra del segundo instituto de Monzón" y qué planes tienen con el Ana María Navales, equipamientos que, según la formación, deberían ser prioritarios. También duro se ha mostrado Andoni Corrales, de Podemos. "No sé si darle la enhorabuena por el marrón que le ha tocado o qué decirle. Ha dicho mucho, pero la realidad es otra. Lleva dos meses en el cargo y la comunidad está en pie de guerra. El motivo principal ha sido la trayectoria errática de la anterior consejera. Ya ha contestado que va a seguir por la misma senda. Son malas noticias", ha afirmado.