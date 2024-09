El Ayuntamiento de Zaragoza inicia el curso político con PSOE y VOX abiertos a negociar

Arranca un nuevo curso político en el Ayuntamiento de Zaragoza, y lo hace con varios frentes abiertos de cara a la aprobación de los presupuestos de 2025. Esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, se ha reunido con todos los portavoces políticos de la oposición con el mismo espíritu que el año pasado: abrir una legislatura más, mediante el diálogo.

Tras los encuentros, la regidora ha asegurado haberse encontrado con "la posibilidad de empezar a trabajar" en los distintos proyectos que son "importantes" para la ciudad". Ha señalado que la disposición es "buena" por parte de "todos" los grupos, y tiende su mano a la oposición "para poder seguir avanzando en los proyectos que son importantes para la ciudad".

La primera cita ha sido con la portavoz del PSOE, Lola Ranera. Un encuentro que la socialista ha definido como "muy cordial", aunque, tal y como dice haber asegurado a la alcaldesa, "con cierta inseguridad política" tras la salida de Vox del Gobierno.

Ha expresado su preocupación sobre el posible "endurecimiento" de los discursos en la ciudad. También su incertidumbre en relación con la actitud de la regidora, tras las amenazas del partido verde. "Se pueden tender más puentes a la ultraderecha, generando directamente un retroceso en derechos y en avances sociales o, por el contrario, crear un espacio de encuentro con el PSOE", ha explicado.

No obstante, Ranera asegura iniciar el curso "con la mano tendida", eso sí, a la espera de conocer cuales son las ordenanzas fiscales que el Ayuntamiento decide abrir este año. Ha adelantado que la intención del partido es plantear varias propuestas al Gobierno, sobre las que confían tener "ahora sí espacio".

La primera prueba del año

Esta reunión será "la primera prueba" del año. De momento, Ranera dice que se mantiene expectante por ver "si el Gobierno recoge el guante a nuestras ideas o, por el contrario, directamente se sienta con la ultraderecha".

Sobre este asunto, la alcaldesa ha declarado que se analizarán las consecuencias que podría tener abrir todas las ordenanzas y señala que lo harán pasando primero por la consejería de Hacienda. "En principio, no me cierro a que podamos abrir otras ordenanzas. Si hay un interés concreto en debatir cuestiones que no se han abierto, pues podemos valorarlo. Abrir por abrir, simplemente por prolongar el proceso, pues no tendría sentido", ha concretado.

En la misma línea de "cordialidad" ha salido de su reunión el portavoz de Vox, Julio Calvo. Ha asegurado que se han marcado las distancias sobre lo que "diferencia a cada partido", aunque ha señalado que no tienen "ningún problema" desde la formación verde en llegar a acuerdos con el PP. "Luego, ya veremos si las alcanzamos", ha sentenciado.

Varias cuestiones han sido manifestadas a la alcaldesa por el portavoz. Primero, ha señalado las ordenanzas fiscales, sobre las que asegura conocer que "hay poco margen de mejora". De hecho, ha puntualizado que los impuestos han ido en decremento a lo largo de estos años, y ha señalado su interés en la rebaja de las plusvalías, las tasas del agua y de basura. Aunque, sobre estos últimos pagos, ha asegurado ser conocedor de la dificultad de una bajada, por imposición legal.

En cuanto al nivel de ejecución de los presupuestos de este año, Calvo ha afirmado que en esta ocasión "hay un nivel de ejecución aceptable". Y, aunque es conocedor de que "ahora mismo no hay buenas relaciones a nivel de ambos partidos a nivel nacional", asegura que desde su formación tratarán de llegar a acuerdos con el Ayuntamiento "por el bien de los ciudadanos".

El trabajo con Vox y la negativa de Zec

La primera edil ha declarado que la reunión con Calvo había ido según lo esperado. "El grupo municipal de Vox siempre ha tenido una posición de responsabilidad con la ciudad y lo demostró ya en la legislatura pasada, dándonos el apoyo que necesitábamos cuando el alcalde Azcón gobernaba con 14 concejales", ha añadido.

Ahora, con 15 concejales, Chueca es consciente de que sigue necesitando apoyos, por lo que ha agradecido "la responsabilidad del portavoz de Vox" y asegura estar "encantada de trabajar con él y con el resto de grupos".

Por su parte, la portavoz de ZEC, Elena Tomás, ha declarado que "ha sido completamente imposible llegar a pactos con el equipo de Gobierno". Ha señalado que, tras el "desmantelamiento" de zonas jóvenes, el fomento de la tauromaquia o la imposición de un seguro a los ciclistas, "el Gobierno no ha cambiado en absoluto, siendo Vox el partido con el que van a seguir negociando personalmente los presupuestos". En líneas generales, desde la formación ven "muy difícil" llegar a un puerto común con el PP.