Las situaciones de Poussin, Adu Ares y Sebastian Kosa, desde la perspectiva de Víctor Fernández

Gaetan Poussin ha sido uno de los jugadores más aclamados por la afición este viernes en el entrenamiento a puerta abierta y también Víctor Fernández ha alabado al guardameta en la sala de prensa de La Romareda. La lesión de Adu Ares o el esperado debut de Kosa han sido otros asuntos que el técnico ha explicado.

El arquero francés está viviendo una segunda oportunidad en el Real Zaragoza y quiere aprovecharla. Con sus actuaciones, Poussin está ganándose la confianza del zaragocismo, que va camino de darle la razón a Víctor con sus palabras.

"Está demostrando su espíritu de superación después de lo que le sucedió la temporada pasada. Siente ese plus de confianza y de seguridad de sus compañeros, los compañeros se sienten seguros con él. Lo veo como lo veía hace varias semanas, en buenas condiciones y jugando bien", aclaraba el míster.

Poussin será uno de los titulares este domingo ante el Elche, pero hay otros nombres cuya presencia está en duda, o casi descartada.

Kosa y Adu Ares

En primer lugar, el central Sebastián Kosa. Todavía no ha debutado con el Real Zaragoza y es uno de los grandes fichajes que ha llegado en este mercado. No obstante, Víctor Fernández ha señalado que "le va a tocar esperar" y lo justificaba con que hay mucha competencia en la plantilla y en la posición de central. "No es fácil quitar a un jugador por mal rendimiento", explicaba insistiendo en que todos han cumplido.

Además, apunta a que es una posición en la que no se suele mover ficha y que los dos que están jugando, Bernardo Vital y Lluís López, "están a buen nivel".

Aun así, ha querido reconocer la implicación de Kosa. "Es un chico con una conciencia profesional realmente alta", manifestaba, y contaba que le pedía el vídeo de los entrenamientos.

Por último, otro de los que, en principio, no participará el domingo ante el Elche es Adu Ares, que sufre un esguince en el tobillo izquierdo desde este lunes. Al extremo se le tiene que realizar una prueba este sábado, pero Víctor Fernández reconoce que "lo normal es que no pueda jugar".

No obstante, la evolución de las últimas horas es buena y se pronostica que su lesión "no reviste gravedad".