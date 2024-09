Renfe emitió alrededor de 27.000 abonos gratuitos de Media Distancia y Cercanías en Aragón en el segundo cuatrimestre del año, comprendido entre mayo y agosto. Además, vendió más de 800 abonos Avant bonificados al 50% en la comunidad.

Desde agosto ya están disponibles los títulos multiviaje para desplazamientos durante el último cuatrimestre del año. Estos son válidos hasta el 31 de diciembre y pueden adquirirse durante todo el periodo de vigencia.



De los 27.000 abonos gratuitos, la mayor parte, más de 24.300, correspondió a viajeros recurrentes de los servicios de Media Distancia de la compañía. El resto, más de 2.600, fue para los servicios de Cercanías de Zaragoza, según han informado desde una nota de prensa.



Además, en ese segundo cuatrimestre del año la operadora vendió en la Comunidad más de 800 abonos Avant (servicios de Media Distancia en Alta Velocidad) bonificados al 50%, en las relaciones Calatayud-Zaragoza y Huesca-Zaragoza.

Disponibles los abonos del último cuatrimestre

Desde el pasado mes de agosto ya es posible adquirir los abonos gratuitos para el último cuatrimestre del año, válidos para desplazamientos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Estos títulos pueden adquirirse en cualquier momento a lo largo de ese período.



Para agilizar su adquisición y evitar esperas innecesarias, Renfe recomienda hacerla a cabo a través de la app de Cercanías de Renfe. En el caso de los abonos de Media Distancia y Avant, a través de la web. Para poder llevarla a cabo, el cliente debe estar registrado previamente.



Estos títulos multiviaje son gratuitos. Sin embargo, es necesario depositar una fianza, de 10 euros para Cercanías y de 20 euros para Media Distancia. Esta será devuelta al viajero si realiza 16 o más viajes en el cuatrimestre. La devolución será automática si se ha abonado con tarjeta.



Además, es posible adquirir abonos recurrentes para niños menores de 14 años sin DNI. En este caso tienen que hacerlo sus padres o tutores, hasta un máximo de cuatro abonos de niño.

Fomento del buen uso

Renfe continúa con las iniciativas para evitar el uso irregular de los abonos en los servicios de Media Distancia y en los Avant. Así, los usuarios no pueden formalizar viajes para dos o más trenes consecutivos en el mismo sentido cuando entre dos formalizaciones el horario de salida de origen de la primera y el de la segunda sea inferior al triple del tiempo de viaje.



Los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deben cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. En el caso de los títulos Avant, si no se cancela en tiempo y forma en tres ocasiones sus titulares perderán el derecho a adquirir un nuevo abono bonificado al 50% durante los siguientes 90 días.

En el caso de los títulos de Media Distancia, si no se cancela en tiempo y forma en tres ocasiones se perderá el derecho a adquirir otro abono durante los siguientes 30 días y, además, se anulará el abono vigente.



Renfe enviará al viajero, con ocasión de las dos primeras cancelaciones no realizadas con la antelación mínima requerida, sendas comunicaciones al contacto facilitado y se le advertirá de las posibles consecuencias.