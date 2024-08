Nolasco califica de "ataque demencial" la llegada de más de 100 migrantes a Aragón

No ha habido manifestación pero sí concentración de Vox en la plaza de Mora de Rubielos para mostrar su rechazo ante la llegada inminente de inmigrantes a la comunidad. Alejandro Nolasco presidente provincial de vox en Teruel, acompañado con varios miembros de su partido, como por ejemplo el diputado nacional de Vox, Carlos Flores, se ha dirigido a los medios para criticar primero la prohibición de la manifestación y segundo las políticas migratorias de Sanchez y la permisividad del Partido Popular.

“Esto es algo inédito. El subdelegado del Gobierno en Teruel, miembro del sicariato político de Sánchez, ha prohibido una legítima manifestación para que los vecinos pudieran mostrar su disconformidad”, comenzaba Nolasco, y añadía: “Lo que dice el gobierno es que no se presentó con diez días de antelación. ¿Cómo se va a presentar con diez días de antelación? Debido a la tremenda opacidad de este gobierno criminal, que lo hace siempre todo por la puerta de atrás. Nos enteramos dos días antes de que nosotros enviáramos la comunicación”, se quejaba.

Vox Aragón convocó esta manifestación para mostrar su rechazo a la llegada de más de 100 inmigrantes a la localidad turolense de Mora de Rubielos. Debido a la crisis migratoria que están sufriendo las islas Canarias, el Gobierno Central ha decidido repartir a estas personas entre las comunidades autónomas. Aragón no es la primera vez que acoge migrantes y fue este tema el que provocó tensión entre los socios de gobierno PP-Vox en la comunidad. El pasado mes de julio ante el anuncio de Sánchez, Santiago Abascal avisó de que no iban a ser “cómplices” y que se romperían los pactos con el PP allí donde hubiera acuerdos si los populares no se negaban. El gobierno de Aragón justificó que no tienen competencia en inmigración, por lo que se rompió el pacto, y Alejandro Nolasco dimitió como vicepresidente de Aragón.

Vox en Mora de Rubielos

Esta mañana, en Mora de Rubielos, Nolasco se ha dirigido a los medios: “Es algo delirante meter a 120 personas en un pueblo, por cierto, de 1.500. No sabemos quiénes son, no sabemos qué es lo que quieren hacer en este país, no sabemos sus antecedentes penales, no sabemos si hablan el idioma, si no lo hablan, no sabemos absolutamente nada de ellos”, la población aumenta un 7% y desde el ayuntamiento también han manifestado su preocupación al respecto, ya que desde el Ministerio de Interior no se les ha enviado nada de información al respecto.

El líder provincial de Vox ha vuelto a relacionar la inmigración con la delincuencia, y culpabilizaba tanto al PSOE como al PP de los próximos delitos que se cometan en la pequeña localidad: “Yo hago responsable, tanto al PP como al PSOE, de cada machetazo, de cada robo, de la inseguridad de las calles. Nosotros nos fuimos del gobierno de Aragón por una cuestión de principios, porque no íbamos a permitir la inseguridad en las calles”, sentenciaba Nolasco.

Desde Vox se erigen como única alternativa al socialismo: “Hacemos una verdadera oposición a este gobierno de Sánchez, porque el PP, el PSOE y Mohammed VI son un trío, y el PP y el PSOE trabajan a las órdenes de Mohammed VI”, criticaba Nolasco.

Preguntado por el apoyo de su partido a los próximos presupuestos de la Comunidad, Nolasco ha anunciado que la inmigración para ellos es una linea roja, y que ya ha sido traspasada."Evidentemente no vamos a apoyar a un gobierno que fomente la inmigración ilegal", ha sentenciado.