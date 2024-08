Dimite el segundo teniente de alcalde de Mora de Rubielos, por la llegada de inmigrantes

El reparto de inmigrantes entre las comunidades autónomas sigue levantando polémica, e incluso ha provocado la dimisión de un concejal de un ayuntamiento afectado. Se espera que este domingo lleguen a Mora de Rubielos, un pueblo de Teruel, 105 migrantes, principalmente provenientes de Mali. Se alojaran en el Hotel de Mora, y estarán atendidos por Accem.

El alcalde de la localidad, Arquímedes Rios, reconocía no tener información al respecto “unos dicen que vendrán 100, otros que 120… Lo cierto es que nosotros no sabemos con certeza, ni el número, ni el día ni la hora a la que vendrán”. El Ministerio de Interior se ha dirigido directamente a las asociaciones que se harán cargo de atender a los migrantes y con los alojamientos.

Se prevé que sea allí, en el Hotel, donde pasen la mayor parte del tiempo y reciban clases de español y Formación Profesional. Muchos provienen de zonas rurales y la adaptación en la zona podría resultar sencilla.

La llegada de estos inmigrantes ha provocado la dimisión del teniente segundo de alcalde, Rafael Vicente, del PAR. Ha sido una decisión personal y ya anunciada, Vicente manifestó su postura contraria a la llegada de inmigrantes y avisó que si sucedía el dimitiría. "Son razones muy personales las que le han llevado a dimitir y yo debo respetar las decisiones de la gente", ha comentado el alcalde, quien ha reiterado que Vicente "está en contra" de la llegada de los refugiados y que sabía que desde el ayuntamiento no podían hacer nada. Ante la dimisión del concejal, hay normalidad en el ayuntamiento y entrará el siguiente en la lista del PAR.

Por otro lado, Vox ha manifestado su opinión en contra a este, recordemos que la llegada de inmigrantes supuso la ruptura del pacto PP-Vox en el Gobierno de Aragón, y convocaron una manifestación para hoy sábado en la plaza de Mora de Rubielos. Sin embargo, no se va a poder realizar. Desde la Subdelegación del Gobierno en Teruel explican que no la han autorizado por no haberse comunicado con una antelación de, al menos, diez días naturales, tal y como establece el artículo 8 de la Ley orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

De todas formas, esta previsto que el líder de Vox en la comunidad y exvicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, haga acto de presencia y atienda a los medios en Mora de Rubielos.