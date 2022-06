Una dirigente del PSOE de Torrevieja acusa a los médicos de "boicotear" la atención en el hospital

La Televisión de Torrevieja emitió anoche un programa de análisis político y tertulia en el que una dirigente local del PSOE de la ciudad, la secretaria de Comunicación, Myriam Ghersi, acusó a algunos médicos del Hospital Universitario de estar "boicoteando" la atención de los pacientes. Como viene informando este diario, desde la reversión a la sanidad pública el departamento de salud es un caos.

Una semana después de que EL ESPAÑOL desvelase las acusaciones de un médico sobre la muerte de una paciente en Urgencia, Ghersi aseguró que "hay cierto boicot desde dentro por médicos que les están prometiendo cargos y puestos", señaló la dirigente socialista local. "Es muy grave y por suerte ahora pueden hablar, porque hasta ahora no podían hablar".

[Un médico de Torrevieja revela en las redes la muerte de un paciente tras esperar 9 horas en urgencias]

La afirmación de la socialista fue respondida por el exdiputado popular y exconcejal, Joaquín Albaladejo, que le preguntó "quiénes" son esos médicos. Ghersi respondió: "Lo sabe la dirección del hospital, lo sabe la dirección anterior del hospital, del grupo Ribera". También aseguró que "se han abierto expedientes. Los que son, se sabe".

Una dirigente socialista de Torrevieja acusa a los médicos de boicotear el hospital

"Cuando una persona llega a urgencias y se le dice váyase usted porque le pueden tratar en el centro de salud de La Loma porque ahora mismo para lo que usted tiene lo puedo atender aquí, pero derívese usted mejor al Hospital de Torrevieja. Y esa persona se va al Hospital de Torrevieja y claro que tiene 18 horas de espera porque está con la tarjetita verde", concluyó.

Las reacciones de los sindicatos no se han hecho esperar. El delegado de CCOO ha emitido un mensaje en su cuenta de Facebook en el que le señala: "Los médicos no están haciendo ningún boicot desde dentro, como representante de los trabajadores no tenemos conocimiento de que se estén abriendo expedientes a ningún facultativo".

"¿Sabes que es lo que hacen todo el personal sanitario desde dentro? Dejarse la piel día a día con los recursos que tenemos para poder prestar la mejor calidad asistencial en el departamento de Torrevieja", ha preguntado a la socialista.

El Hospital de Torrevieja gestionado de forma público-privada por Ribera Salud se revirtió a la sanidad pública el pasado 15 de octubre después de una tensa lucha entre PSOE y Compromís para hacerlo a través de una empresa pública o desde la propia Conselleria. Al final ganó Compromís y se asumió la gestión.

La fuga de médicos ha sido imparable desde entonces e incluso ha intervenido la Sindicatura de Greuges de la Comunidad Valenciana. Los servicios no funcionan correctamente. Los sanitarios se han manifestado varias veces para pedir la dimisión de los actuales responsables tanto del hospital como del departamento, en donde se metió a un exconcejal de fiestas de otra comarca como gestor.

También el Colegio de Médicos de Alicante y el Sindicato Médico han aumentado sus críticas hacia la Conselleria de sanidad por esta situación.

Entre tanto, la Conselleria no reforzará la plantilla durante el verano, cuando la población de la zona se sextuplica con la llegada de los residentes veraniegos y turistas.

