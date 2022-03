Tirón de orejas del Síndic a la Sanidad valenciana por no informar sobre la fuga de médicos de Torrevieja

"Se ha evidenciado una falta de colaboración de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública con el Síndic ya que, en los plazos establecidos para ello, no ha facilitado la información o la documentación solicitada". El Defensor del Pueblo valenciano, el exsocialista Ángel Luna, es así de tajante sobre el requerimiento de información acerca del caos de gestión desde que la Conselleria de la socialista Ana Barceló se hizo cargo del Departamento de Salud de Torrevieja, el pasado 15 de octubre.

Por eso, conmina a la Generalitat a que "cumpla con su obligación de dar respuesta expresa, dictada por órgano competente, motivada, congruente y susceptible de recurso (en los términos que disponga la normativa vigente) a los escritos citados en la presente queja solicitando información y la adopción de medidas de mejora del servicio".

La queja fue interpuesta ante el Síndic de Greuges por la delegada del Sindicato Independiente del Departamento 22, María José Ruiz, quien argumentaba los problemas "que día a día se hacen más grande por la fuga de profesionales médicos y la imposibilidad de contratar más por encontrarse las bolsas vacías en esa categoría", desde la reversión del Hospital Universitario.

Se trata de un asunto del que ha ido informado este diario desde el mes de octubre y en el que también han entrado otros sindicatos, como el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana. De hecho, las derivaciones de pacientes a otros hospitales privados que no sean los de la antigua concesionaria (Ribera Salud), han sido la tónica general desde la reversión.

Es más, antes de la reversión ya empezaron a producirse bajas de personal por la incertidumbre suscitada y después del 15 de octubre la Conselleria informó de que no subrogaría a médicos son MIR o título homologado, algo que sí había hecho en un caso igual en Alzira.

La información

Cuando el pasado mes de diciembre el Síndic de Greuges admitió a trámite la queja del Sindicato Médico, solicitó a Sanidad respuesta a varias preguntas. La primera, "¿cuál es el criterio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública respecto al personal laboral referido en la queja? ¿En qué justificación se basa?".

También se interesó sobre si se había "contrastado la situación del servicio expuesta en los escritos antes citados y en la queja? ¿Cuál es la situación detectada?". Y, en el caso de que existan deficiencias, si "existe alguna previsión temporal concreta para la mejora de las condiciones del servicio y qué mejoras son estas".

Sanidad no ha respondido a ninguna de ellas, y como recoge el escrito "en los plazos establecidos para ello, no ha facilitado la información o la documentación solicitada. Así, la Conselleria ha recibido el requerimiento de información el 10/01/2022 y no ha sido recibida respuesta ni solicitud de ampliación de plazo para ello".

En este sentido, el Síndic le informa a la Conselleria que están "obligados a responder por escrito en un plazo no superior a un mes desde la recepción del presente acto. Su respuesta habrá de manifestar, de forma inequívoca, su posicionamiento respecto de todas las anteriores observaciones".

Sigue los temas que te interesan