Lucía, mi pediatra: "Nos siguen vendiendo una maternidad idílica, maravillosa y fácil"

Cuenta Lucía Galán que cuando vio el texto promocional con que su editorial presentaba su libro les llamó para asegurarse de si lo consideraban correcto. En él se hablaba de su libro "más sincero e inspirador" y con "historias directas al corazón". Todo eso aparece en La vida va de esto. "Y me gustó descubrir que si no escribo con el corazón, no sé escribir", cuenta con tono risueño desde Alicante, donde vive y trabaja.

Esa alegría que transmite es la forma con la que afronta los duros temas que desgrana en el libro. Un texto en que habla de cómo se le explica la muerte de los seres queridos a los niños o de suicidio en jóvenes. Y también otros conflictos que pueden parecer menores, pero atormentan como puede ser cuando no se soporta a los suegros o cuando el portazo de un adolescente resuena más fuerte en el corazón que en los oídos.

Su estilo al presentar los temas de pediatría la han convertido en una destacada influyente en medicina con la marca en redes sociales de Lucía, mi pediatra. Una trayectoria que empezó en 2014 con Lo mejor de nuestras vidas y por el que no esperaba que llegara a este éxito mediático y empresarial. De eso también habla aquí en el diálogo que mantiene con su hija sobre lo que significa ser una emprendedora.

"Fue mi primer libro y se convirtió en un best-seller", recuerda. Con más de dos decenas de ediciones, no duda en calificarlo como "que cambió mi vida y la de mis hijos". La clave estaba en que "encontré una forma de expresar todos los vacíos que había encontrado como madre". Y ahí ya señala uno de esos retos que parecen invisibles y que hay que superar: "Esa lucha entre pediatra y madre, porque al ser pediatra se supone que tienes que saberlo todo de la maternidad. Y nada más lejos de la realidad".

La exitosa terapia

Los consejos que dio en aquellos libros fueron "los que a mí me hubiera gustado leer", asegura, "porque a pesar de ser pediatra he tenido los mismos miedos y he pasado las mismas crisis personales que atraviesan muchas personas". Y esa terapia que se aplicaba a sí misma encontró, para su sorpresa, amplio eco en el público.

"Nos siguen vendiendo una maternidad idílica, bonita, maravillosa y fácil", señala como base para esta acogida a un retrato más realista. "Y lo cierto es que los primeros años son muy difíciles. Y como llegamos a ese viaje sin tener esa información nos sentimos tremendamente culpables porque no cumplimos las expectativas que no habíamos imaginado". "Es hora ya de hablar con la honestidad encima de la mesa", concluye.

La falta de detalles sobre cómo es el parto, cómo se siente la madre o la importancia de que se la apoye en esas horas, como detalla en un capítulo, son ejemplos de lo que sigue siendo necesario. "Meterlos en una burbuja no va a ayudar, todo lo contrario porque los vacíos que yo misma aún encontré, siendo pediatra y habiendo asistido a cientos de partos y familias, como mujer, me supuso un antes y un después en mi vida".

Afrontar el dolor

Esa forma de razonar es la que le lleva al título del libro. "¡Cuánta falta hace que hablemos de la vida y de los sentimientos de verdad, aunque duelan! Porque la vida va de esto: de vivirla, de sentirla con lo que nos da, nos quita, nos hace aprender y sin olvidar que querer no es siempre poder".

Afrontar el final de la vida se encuadra en esa parte complicada. "Quería dedicar un capítulo a la muerte después de estos dos años que hemos pasado y que tantas familias han perdido a un ser querido", explica. La experiencia personal de la que parte espera que proporcione recursos ahora a otras personas "porque no sabemos abordar ese tipo de temas con nuestros hijos, que tienen que entender que la muerte forma parte de la vida".

