Compte, un diseñador valenciano lleva a la pasarela de Madrid el lado más oscuro de los cuentos

"Autodidacta, sin estudios de moda o patronaje", Santi Mozas Gardey (Valencia, 1994) es uno de los nueve elegidos para desfilar en la pasarela 'Allianz Ego', en el marco de Mercedes Benz Fashion Week Madrid el próximo 13 de marzo en IFEMA.

El director creativo de la firma Compte opta a conseguir el galardón de esta 19ª edición de jóvenes talentos. Confiesa que está "muy emocionado" de poder estar ahí. Con algo de "vértigo" porque es un diseñador poco conocido, pero a la vez tranquilo porque lleva una colección "bastante potente".

'Compte' es cuento en valenciano y con la "fantasía como bandera" ha querido unir tres conceptos que para él son básicos: la fábula, las raíces valencianas y su pasión, la moda. Juega con los diseños desde la perspecitva de una mente "mucho más libre como es la de los niños", explica a El Español de Alicante.

El nombre de su primera colección es 'Life is not a fairy tale', que con importantes referencias pictóricas clásicas y contemporáneas, está inspirada en el origen de los cuentos. Sus historias nada tienen que ver con Disney, sino con las narraciones que antiguamente se utilizaban para enseñar a los niños la parte más cruel de la vida. Son historias de horror que hablan de dolor, sangre y sufrimiento, pero también de superación y de "reparar lo dañado". Así es como el joven diseñador explica el statement de la marca.

Diseño de la colección 'Life is not a fairy tale', Compte.

Santi Mozas guarda sus diseños con discreción y con algo del recelo hasta el momento de la Allianz Ego. No es uno de los talentos más conocidos de los que se presentan. Y en sus redes sociales tampoco pueden verse muchos detalles de esta colección tan intrigante. Sin embargo, el valenciano presume de que la cantante Belén Aguilera llevó uno de sus vestidos para los premios Cosmopolitan Inflencer en el Club Fortuny de Madrid el verano pasado.

Tampoco es la primera vez que visita esta pasarela para jóvenes talentos en Madrid. Aunque en la pasada edición lo hizo como acompañante de la ganadora de la pasada edición, Anaïs Vauxcelles, de 404 Studio, que ya ha vestido a estrellas como Kylie Minogue, Dua Lipa o Ed Sheeran. Esta diseñadora, también valenciana, se ha convertido en un punto de apoyo muy importante para el director de Compte. "Es mi amiga, pero también un referente", dejaba claro Santi que va "tranquilo" al desfile porque ya sabe "como funcionan" las cosas.

Belén Aguilera con uno de los diseños de Comte en los premios Cosmopolitan Influencer.

El joven, que estudió un grado de Publicidad y Relaciones Públicas y después un máster de Comunicación y Moda, hizo sus primeros trajes aprendiendo de vídeos de Youtube. Ahora, casi un año después de empezar con la idea de la colección, está trabajando en los últimos detalles de Life is not a fairy tale. "La verdad es que estoy esperando a que me llame el repartido para traerme los zapatos de la colección, pero todo está bajo control", concluye emocionado.

