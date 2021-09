Begoña Gómez acude a la Fashion Week de Madrid: su espectacular bronceado y un estilo neutro que no falla

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) ha reunido esta semana a los rostros más conocidos de nuestro país, quienes han querido conocer en primera persona las propuestas de los diseñadores patrios más aclamados. En ese grupo de invitados destaca Begoña Gómez (46 años), quien este viernes 17 de septiembre acudió al desfile de Pertegaz.

Para la ocasión, la mujer de Pedro Sánchez (49), que es seguidora de la moda y se ha convertido en una infalible en este evento celebrado en la capital, escogió un mono negro -su color fetiche en este tipo de eventos- con escote cruzado en pico y cintura ceñida. La primera dama de España -el concepto de primera dama, en realidad, no existe en este país y de existir se le atribuiría a la reina Letizia (49)- combinó este outfit con unas sandalias a tono, de tacón alto y con dos tiras cruzadas en el empeine. Como complementos optó por un sencillo bolso de mano y un reloj blanco.

Siendo fiel a su estilo, como es habitual, Begoña Gómez escogió un sencillo maquillaje, marcado por el eyeliner negro en la parte superior del ojo. El resto de detalles no se hicieron visibles, debido a que la mujer de Pedro Sánchez llevaba la rigurosa mascarilla. En cuanto al peinado, tampoco arriesgó y lució la melena lisa, al natural y con un flequillo recto que, precisamente, mostró por primera vez hace un año en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Begoña Gómez lució un mono negro y unas sandalias a tono. Gtres

En esta ocasión, lo que más ha llamado la atención de Begoña Gómez ha sido su espectacular bronceado. La mujer del presidente de Gobierno mantiene un color dorado que resalta su cabello con toques en rubio claro. Asimismo ocurrió con su marido el pasado 1 de septiembre, cuando dio inicio al nuevo curso político. Entonces, el mandatario presentó a parte de su gabinete, empresarios y sindicatos sus planes para alcanzar una "recuperación económica justa", que permita "llegar al bolsillo de todos los ciudadanos". A pesar de que la comparecencia fue meramente política, el líder del PSOE llamó especialmente la atención por su impresionante tono de piel.

Aunque como es habitual en esa ocasión Pedro Sánchez vistió de traje, su rostro, cuello y orejas desvelaron que estaba más moreno que nunca. Su bronceado se hizo evidente varios días después de haber retomado su trabajo tras disfrutar de unas vacaciones familiares en Lanzarote.

El infalible estilo de Begoña

La mujer del líder socialista no suele arriesgar con sus looks y, en sus contadas apariciones públicas, sigue una misma línea estilística, en la que prevalecen los colores neutros y los tacones. Estas dos características se mantuvieron este viernes en su aparición en la MBFWM. Begoña Gómez, además, tiene una particular predilección por los cortes midi y los bolsos. Sin embargo, en esta ocasión eligió un mono largo y básico.

Como es habitual, Begoña Gómez lució un sencillo maquillaje y su melena al natural. Gtres

Más allá de sus looks, lo que también es una constante en la esposa de Sánchez es su maquillaje y su melena. Le gustan los estilos sencillos y pese algún retoque en el tono y el flequillo, su melena siempre ha sido similar. Este último encuentro con la moda española, no ha sido la excepción.

