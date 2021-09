Yvan Andreu, el diseñador de Elche que te viste para afrontar el cambio climático

Tecnopreno, códigos QR, mundo virtual e impresión 3D son conceptos en los que se maneja la marca de Yvan Andreu. La apuesta por la tecnología de este creador de Elche le lleva de nuevo a la plataforma de creadores que tiene la pasarela madrileña. Y con ella a ofrecer alternativas para soportar mejor "ese futuro calor que nos viene" con los efectos del cambio climático.

El diseñador ha estado ultimando estos días en su ciudad la presentación que le devuelve a Allianz EGO. Entre la lista de ocho diseñadores que participan este año, Andreu mostrará su colección New Era Resort para el verano de 2022. Y de ahí espera volver con el premio de nuevos diseñadores al taller en Elda donde trabaja, igual que el año pasado ganó allí el de proyecto innovador.

"Presentamos una colección cápsula, en formato showroom, con 10 looks como una nueva alegoría a lo sostenible", avanza. Los vestidos que mostrará de Yvan Andreu incluirán "alguna pieza con tecnopreno", una variación del neopreno con el que, "además de esculpirte la figura, controla la temperatura".

La faja que introduce asegura que es capaz de "ayudar" a ajustar el calor corporal frente al exterior. "Si en el exterior hace frío, tu sensación térmica será más cálida. Y al revés, si hace calor, será más fresca", adelanta sobre las propiedades de la pieza que ha diseñado.

Fibra reciclada

"La sostenibilidad está también en el reciclaje", señala volviendo a su voluntad de apostar por una moda consciente del impacto que genera. "Todas las fibras vienen de plástico reciclado del mar", y con ello puntualiza que lo está consiguiendo es que se limpien los océanos de estos residuos. "No se crea uno nuevo sino que se aprovecha para hacer algo bello y útil. Los materiales de las fibras sintéticas de los tejidos siempre, siempre, los compro donde tengan sellos de que vengan de fibra reciclada porque estoy en contra de crear nuevos plásticos".

De ahí que asegura que su intención al plantear el recorrido de la prenda "sea lo más artesanal posible y que veamos el proceso". Es decir, "que no se ensucia, que los restos se puedan llevar a reciclar". Eso, insiste, "es muy importante para el momento en que estamos". Y en este momento de su discurso puntualiza que "cuando digo que haces moda tecnológica parece que asusta porque contamina mucho pero no, porque tiene que ayudar a tener mejor calidad de vida y ser mejores, la tecnología no es un enemigo".

Mundo virtual

Ese ideario lo aplica a unos diseños en los que sus clientes pueden sentirlo con el tacto y con la mirada, más allá de la apariencia. "Mi ropa no es solo tecnológica porque tenga cosas impresas en 3D, tenemos también contenido virtual", recalca. Eso es lo que le permite ofrecer lo que denominan una experiencia envolvente "que hasta ahora no habíamos podido materializar".

Y se enorgullece de la sencillez con que la presenta, "un código QR que estamos hartos de ver". El enlace gráfico al que todos nos hemos vuelto a acostumbrar con la pandemia le permite hacer inteligente a sus etiquetas. "Y cuando lo escanees, como tiene código de serie, te lleva a la prenda". ¿A la prenda? Sí.

Andreu quiere mostrar a sus clientes lo que hay detrás. Desde "qué emisiones tiene la prenda, la modista que la ha confeccionado a qué número de unidades hay". Y con eso lo que quiere es llevar la conversación hacia "la exclusividad de la prenda, para que valore no solo la sostenibilidad sino que se fabrican un número determinado y una es tuya".

Ese afán total que mencionaba va más allá. Mucho más. "Aparte de la etiqueta o ficha técnica está el mundo virtual", promete. Un material que han creado para que se vea en unas gafas de visión VR ver"y te lleva a un paisaje que te introduce al mundo virtual de Yvan Andreu".

Transparencias y calor

New Era Resort llegará "en colores blancos y materiales muy orgánicos". Aunque también incorpora lentejuelas y lamé para atraer, más aún, las miradas. Eso sí, "todo muy transpirable", recalca. Ya sea con "un lino, que se adapta a un clima cálido", o con "tejido de malla técnica de tul, con transparencias, para ese futuro de calor que nos viene". Y aunque se muestra risueño, reconoce que "se pasa mucho, mucho calor".

En ese verano que nos adelanta Yvan Andreu en Allianz EGO hay también espacio para otros colores. Desde el verde pistacho al nude y el azul cielo, elige una gama para estar "en alegoría a la naturaleza". Por eso elige adjetivos para definir su colección como "muy austera, simple y dinámica". Sin olvidarse de una de sus bazas, "sexy, porque está la estética de la cultura del cuerpo, a ti mismo, a ofrecer lo mejor de ti mismo".

