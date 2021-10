El peor desenlace del cáncer infantil vivido por 'Lucía, mi pediatra' en su centro de Alicante

"Y se lo suplicas arrasada por el llanto y por la pena y por la angustia y por la frustración y por el dolor INFINITO de que nunca más volverás a ver a tu hija", proseguía en un post que en apenas 48 horas ha obtenido unas 10.000 reacciones y casi 500 mensajes de duelo.

La despedida

Esta especialista que trabaja en 'Centro Creciendo' en Alicante ciudad ha desvelado cómo se tuvo que despedir de una paciente de seis años, siendo consciente de que iba a morir pronto de cáncer.

"Y cómo madre, cómo padre, te toca despedirte de ella. De ella, una niña de seis años que se aferra a la vida más que nadie, una niña de seis años que te coge de la mano y con el convencimiento de una persona adulta te dice: 'yo de mayor voy a ser pediatra como tú, Lucía' y a ti se te hiela la sangre al escucharla y por no romper en llanto, la coges en brazos, la abrazas todo lo fuerte que eres capaz y mentalmente te despides de ella porque sabes positivamente que muy probablemente no la vuelvas a ver. Al menos, no en esta vida. Y así fue".