La Comunidad Valenciana ha detenido la vacunación infantil durante estas fiestas por falta de dosis

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este sábado, día de Navidad, que no se va a vacunar a los niños y niñas de 5 a 8 años durante estas vacaciones escolares "porque ahora no hay vacunas suficientes para ellos".

En una entrevista en la Cadena SER, Puig ha señalado que la situación de la pandemia "no es la misma que hace un año" gracias al esfuerzo de la sociedad valenciana y a la vacunación, y ha afirmado que se "han adoptado siempre las medidas que pensaban eran las más razonables y las que ayudaban más a superar la pandemia".

Respecto a la vacunación, ha dicho que los 47 puntos estables de vacunación se van a convertir en permanentes y ha insistido en que al terminar el año se habrá inoculado la dosis de refuerzo a todos los mayores de 60 años y con la reanudación del curso escolar, el 10 de enero, tendrá la tercera dosis todo el personal educativo.

Puig ha vuelto a defender la cogobernanza como fórmula para cogestión de la pandemia y confía en que las reuniones de las conferencias de presidentes sean periódicas, según un comunicado remitido por la emisora.

Preguntado por la gestión de la crisis sanitaria, ha defendido los hospitales de campaña, aunque ha reconocido que alguna cosa de las que han hecho en pandemia es mejorable y ha dicho que cuando acabe, quiere analizar lo ocurrido para "actualizar el sistema público sanitario", para reforzar atención primaria y salud pública.

Primera fase

El pasado viernes la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, informó que la primera fase de la campaña de vacunación infantil, desarrollada del 15 al 22 de diciembre, ha permitido que el 70% de escolares de esta etapa inicial de inmunización ya hayan recibido la primera dosis de la vacuna frente a la Covid-19.

En concreto, y según las mismas fuentes, han sido 104.897 alumnos y alumnas de centros educativos de la Comunidad Valenciana, así como de centros de educación especial, de centros rurales y de 4º, 5º y 6º de Primaria los ya han iniciado el proceso de inmunización con la dosis pediátrica de Pfizer.

La Generalitat comenzó el proceso de vacunación de los menores en los centros educativos por fuertes críticas por parte de la comunidad pediátrica y de la oposición en las Cortes Valencianas.

Han recibido la primera dosis aquellos menores cuyos progenitores o tutores autorizaron la inmunización y a aquellos que estaban en disposición de recibir la vacuna y no estaban confinados ni la vacuna estaba contraindicada por motivos sanitarios.

