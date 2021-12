La Comunidad Valenciana empezará el 15 de diciembre a vacunar en los colegios a los niños de entre 5 y 11 años

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, ha anunciado que su departamento iniciará el proceso de vacunación de los niños y niñas de 5 a 11 años el próximo miércoles 15 de diciembre. Se hará en los propios colegios, y gracias a las 150.000 dosis pediátricas de Pfizer que se recibirán el lúnes día 13.

En este sentido, Barceló ha señalado que la inmunización se llevará a cabo en los centros educativos, por las mañanas, en horario lectivo, y comenzará en una primera fase por los colegios de educación especial y con los menores inmunodeprimidos. Posteriormente, seguirá un orden de edad, como se ha hecho con la población general, y se vacunará a los menores de 11, 10 y 9 años.

Después se seguirá descendiendo en grupos de edad hasta completar la vacunación de la totalidad de los 330.000 niños y niñas de 5 a 11 años de la Comunidad Valenciana, según indicaron las mismas fuentes.

Desde la Conselleria de Sanidad han explicado que a lo largo de este jueves se darán más detalles sobre este nuevo proceso de vacunación.

Puig pide "complicidad"

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido este jueves la "complicidad" de los padres y las madres para que autoricen la vacunación de los niños y niñas de 5 a 11 años contra la covid, un proceso que viene y que espera que sea lo más "rápido y eficaz posible".



En una rueda de prensa ofrecida tras reunirse con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado que ya hay un 92 % de personas vacunadas con la doble pauta en la Comunidad Valenciana y más de 400.000 personas con la tercera dosis. También ha abogado por "acelerar al máximo la vacunación", pues es "la mejor manera de protegerse contra la Covid-19".



"Los ingresos en hospitales cambian absolutamente de una persona vacunada a una que no" lo está, ha asegurado Puig, quien ha resaltado que el riesgo de contagiarse y de acabar en el hospital se multiplica por 18 si no se está vacunado. Ha señalado que la vacuna ha demostrado ser eficaz, y aunque "no es del 100 %, es altísima", y por eso, ha pedido la complicidad de los padres y madres a la hora de vacunar a los menores de 5 a 11 años.



Aunque no hay obligatoriedad de vacunación, el presidente ha animado a los padres a que protejan a sus hijos e hijas, y la manera de hacerlo, ha dicho, es autorizando la vacunación. "Queremos que sea lo más rápida y eficaz posible. Que genere el menor trastorno posible", ha asegurado Puig, quien ha pedido a los valencianos que "lo sigan haciendo tan bien como hasta ahora" y que aceleren el proceso de vacunación entre niños y niñas.

Sigue los temas que te interesan