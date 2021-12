Vacunación infantil en la Comunidad Valenciana: ¿qué pasa si uno de los padres se niega?

Lunes frenético para madres, padres, profesorado... y abogados. Después de que la mayoria de colegios de la Comunidad Valenciana hayan repartido este día las hojas informativas con las autorizaciones para que den el visto bueno o rechacen la vacunación de sus hijos en menos de 24 horas, las dudas han aflorado entre los progenitores separados y divorciados que discrepan sobre la conveniencia de inmunizar contra el Covid-19 a sus menores.

"Me han llovido sin cesar las consultas telefónicas de padres sobre este tema", reconoce Carolina Maestre Gras, abogada especializada en Familia en Alicante ciudad. "No te puedes ni imaginar cómo ha ardido el grupo de Whatsapp del cole", apostilla una madre un colegio de Elche, que no ocultaba su "indignación" por la "precipitación", asegura, con la que se está gestionando el proceso de vacunación infantil en esta región.

Y es, en la autorización se deja claro que puede ser uno de los padres o tutores legales el que firme su consentimiento (o no) pero que, en caso de separación, divorcio, nulidad, ruptura de parejas y situaciones análogas, "la autorización deberá estar firmada por las dos personas progenitoras".

Las prisas juegan en contra

Para empezar, la letrada Maestre recuerda que existen "muchos casos diferentes" que chocan en esta autorización, cuya premura de dar una respuesta en poco tiempo, para este martes, "hace que sea incluso más complicado".

No obstante, fuentes de la Conselleria de Sanidad consultadas aclaran que esas prisas que han existido para obtener la autorización en tan corto tiempo se le está dando "sobre todo" a los padres de los alumnos de 4º a 6º de Primaria, que son los llamados a vacunar antes de Navidad.

Una urgencia que va ligada a la necesidad de "organizar las dosis, que hay que descongelar, y al personal médico" que acudirá al centro educativo a partir del miércoles 15 de diciembre.

¿Cómo resolver el conflicto?

Maestre recomienda que ambas partes "hagan el esfuerzo" de ponerse de acuerdo a toda costa, una recomendación que como -bien sabe ella- no siempre es posible. En ese caso, una de las primeras opciones que se sugieren es el de optar por la mediación

La mediación, un servicio donde especialistas intentan que ambas posturas encuentren el punto en común pero, "si están muy enfrentadas", no suele ser viable ya que estamos ante una vía "voluntaria".

Si la mediación no desatasca la situación, deberá ser la Justicia la que dictamine. Una máxima que confiman fuentes de Sanidad: "Como en otras cuestiones médicas, en este caso tendría que intervenir el juez", señalan.

Un juzgado, el de Familia, que para recurrir a él basta con que uno de los padres eleve una instancia donde solicita la asistencia judicial para que, con una serie detallada de argumentos, explica su postura sobre por qué se debe o no vacunar a su hijo en contra del criterio de la otra parte.

Este proceso hasta que el juez decide tras comparecer el fiscal, explica la abogada alicantina, "suele ser rápido", siempre y cuando se pueda localizar a ambos progenitores.

Porque uno de los problemas con los que se encuentran los abogados es que, en padres separados, uno de los dos no sabe del paradero del otro, y al estar ilocalizado no puede obtener su firma para la autorización exigida por Sanidad. En esta situación, esta persona debe acudir al juzgado para que el magistrado resuelva, en base al artículo 158 del Código Civil, esta discrepancia en torno a la patria potestad del menor.

Precedentes de la Justicia

Existen procedentes judiciales en torno a la vacunación contra el Covid en menores ya que, por debajo de 16 -y no de 18- deben autorizarlo ambas partes. En una de las primeras sentencias, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Alicante resolvió a finales de septiembre en contra del padre, que se negaba a vacunar a su hija, de 12 años, y a favor de la madre y de la menor, que también era partidaria.

Una tendencia de la Justicia, la de decantarse por la vacunación, vista en varios juzgados del país, como recuerda Carolina Maestre, al primarse "el beneficio del menor", de acuerdo con lo que han establecido las autoridades sanitarias, ante el riesgo que supone recibir las dos dosis.

