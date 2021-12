¿Aulas seguras? La vacunación en las escuelas valencianas coincide con el pico de contagios

El inicio de la campaña de vacunación en los centros escolares de la Comunidad Valenciana a partir del próximo 15 de diciembre coincide con uno de los peores momentos de contagios dentro de las aulas desde que se retomasen con normalidad las clases. La región tiene, según la última actualización de la primera semana de diciembre, más de 300 aulas confinadas, con 160 colegios afectados.

Esto supone un 8,2% de las clases de la región, con un incremento de más de dos puntos respecto a la semana previa. No solo eso: según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, los menores de 11 años (a quienes se va a empezar a vacunar) lideran la incidencia por Covid-19 en la región, con 645,99 casos por cada 100.000 habitantes.

Esto supone doblar la incidencia general de la Comunidad (364 puntos) y superar en unos 200 positivos la siguiente franja más afectada, los de 40 a 49 años, con una incidencia de 456,21.

A esta situación de creciente incertidumbre se le suman las dudas que han vertido los pediatras valencianos sobre la conveniencia de utilizar los colegios como puntos de vacunación. Así, aunque admiten que es un proceso "más rápido" también aseguran que los centros de salud están mejor equipados para hacer frente a los posibles efectos adversos que se presenten durante el suministro de las dosis.

Requisitos y prevención

La vacunación se realizará en los centros en horario lectivo, pero se requerirá un permiso de los padres o del tutor legal para que los niños sean vacunados contra la Covid-19. En principio todos los detalles del protocolo se trasladarán a los sanitarios etse lunes, algo que ha provocado críticas desde las sociedades pediátricas por haberle dado antes parte de la información a la prensa.

Asimismo, la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana cuenta con un protocolo, denominado 'Aulas seguras', en el que se establecen las pautas de actuación en caso de que un alumno dé positivo para evitar que se produzca un brote dentro de las aulas y éstas tengan que ser confinadas.

En concreto, el departamento que dirige Vicent Marzà prohíbe acceder al centro educativo a aquellas personas, sean alumnos, profesores u otros empleados, que "presenten síntomas compatibles con la Covid-19", estén "en situación de aislamiento por haber dado positivo" o a la "espera del resultado de una Prueba Diagnóstica de Infección Aguda (PDIA)". También aquellos que se encuentren en "cuarentena preventiva domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona diagnosticada" de coronavirus.

En ese mismo documento, no obstante, se recuerda que "el European Centre for Disease Prevention and Control señala que la población entre 1-18 años presenta tasas de hospitalización y mortalidad sustancialmente menores que otros grupos de edad", y que "no se han demostrado diferencias por edad o sexo en este grupo de población, lo que contrasta con la asociación de edad y sexo observada en grupos de personas adultas".

"La mayor probabilidad de contagio entre los y las menores ocurre en sus hogares", afirman desde Educación. "Parece ser que el número de casos que se producen entre los contactos de un caso durante su periodo de transmisibilidad pueden ser menores en la infancia que en la edad adulta".

