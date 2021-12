La Comunidad Valenciana levanta ampollas en su "carrera" con Madrid para vacunar a los menores

En los pasos que han dado todas las regiones de España para preparar la campaña de vacunación a los menores de 5 a 11 años, la Comunidad Valenciana ha tenido algunos tropiezos, a juzgar por las críticas que han llegado desde las partes implicadas, sanitarios y profesores.

Presentada por los responsables políticos como una "carrera" por inmunizar a la parte de la sociedad que actualmente presenta mayor incidencia acumulada, el president valenciano ha obviado a los actores principales y ha optado por los colegios como lugar para las vacunación, en unos movimiento calificado de "improvisado" que choca con los de su principal rival, con quien tanto se compara, el Madrid de Ayuso, donde la población infantil será vacunada en los hospitales por el sistema de autocita.

A falta de cuatro días para que empiece la vacunación a la población infantil el próximo miércoles 15 de diciembre en los centros de educación especial y para el alumnado inmunodeprimido de la Comunitat, escasea la información y se agolpan las preguntas sin respuestas. ¿Qué va a pasar con los niños cuyos padres no se quieran vacunar? ¿Qué protocolo se va a seguir para controlar posibles efectos secundarios entre los recién vacunados? ¿Qué papel va a jugar el profesorado? Son solo algunas preguntas que se hace la comunidad educativa. "No sabemos cómo actuar, Educación no nos ha dicho nada aún", sostenía la directora de un centro de Infantil y Primaria de Elche este viernes, que califica el anuncio de la consellera Ana Barceló y el proceso de vacunación de "precipitado".

También este viernes, el CSIF tachaba de "lamentable" que a escasos días de que se inicie la campaña de vacunación infantil, los sindicatos no hayan recibido "la más mínima información ni el tema haya sido tratado en reunión de Mesa Sectorial". Por ello, el CSIF urge a la Conselleria a negociar con los sindicatos "un protocolo para que tanto profesorado como alumnado y familias estén tranquilos".

Porque "las familias no saben a quién preguntar ni tampoco se les ha convocado a una reunión telemática previa para trasladarles el rigor sanitario de la vacunación"; tampoco a los docentes, cuya "inquietud" se debe, explican, a que la única información que han recibido es la que han ofrecido "los medios de comunicación.

'El ordeno y mando'

Este mismo día, la Sociedad Valenciana de Pediatría (SVP), la Asociación Valenciana de Pediatría de Atención Primaria (AValPap), la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante (APEPA) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) se ha mostrado "indignada" porque los sanitarios no saben cómo se va a actuar.

Solo saben que les han convocado a una reunión telemática con conselleria este lunes. "No nos parece apropiado el 'ordeno y mando' sin haber ni siquiera escuchado nuestras propuestas y posibles soluciones o alternativas", explicaron.

Dos planes diferentes

De momento, lo único que ha expresado Barceló este jueves en un comunicado, donde se limitaba a decir que se empezará por los de 11 años y se irá descendiendo en grupos de edad hasta los 5 hasta completar la vacunación de la totalidad de los 330.000 niños y niñas de estos rangos de la Comunidad Valenciana.

La región valenciana ha optado por los colegios como punto de vacunación en lugar de los hospitales, vacunódromos o centros de salud, una decisión que se produce meses después de que el conseller de Educación Vicent Marzà haya tenido que frenar la orden por la que los docentes debían actuar ante la emergencia sanitaria de los alumnos con una enfermedad crónica tras tumbarlo el TSJ ante el recurso del Consejo de Enfermería. Un colectivo que ha venido reclamando, sin éxito y como contraposición, la creación de la enfermería escolar en las aulas.

Por el contrario, en comunidades como Madrid se ha preferido administrar las dos dosis a la población infantil en los hospitales. Esta región sí tiene especificado los pasos a seguir. Serán 25 los hospitales públicos donde se vacunará primero a los niños de 9 a 11 años y luego irá descendiendo. Los menores que tengan hermanos entre los 5 y los 8 años también podrán vacunarse a la vez para evitar nuevos desplazamiento y todos deberán solicitar la dosis mediante el sistema de autocita. En ocho semanas volverán a ser convocados para recibir la segunda dosis.

Aunque, más allá de los diferentes procesos que están siguiendo las comunidades autónomas, una de las principales dudas que sobrevuela a la vacunación infantil es si los padres darán su visto bueno o no. Los dirigentes políticos han reconocido la existencia de "reticencias" ante los "efectos adversos"y la creencia de que no es necesaria la inmunización contra el Covid entre los menores. Unas dudas que, en el caso de la Comunidad Valenciana, se alargan ante la falta de información que está existiendo.

reticencias de los padres

Sigue los temas que te interesan