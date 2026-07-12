Un 'influencer' alucina con un restaurante de una pedanía de 300 vecinos: "No he visto precios tan baratos desde 1990"

En el interior de la provincia de Alicante, lejos de las zonas turísticas y de los restaurantes más conocidos, un restaurante de toda la vida de una pedanía de apenas 300 habitantes se ha convertido en protagonista en redes sociales por su tradición arrocera de más de 50 años y sus precios que parecen sacados de otra época.

El influencer Alfonso Ortega, conocido en redes como Cocituber, especializado en recorrer bares y restaurantes tradicionales de toda España, ha compartido un vídeo en el que destaca tanto la calidad de la cocina como unos precios que considera difíciles de encontrar en la actualidad.

"No he visto precios tan baratos desde 1990", asegura durante la grabación.

Su destino fue el Restaurante Casa Asunción, un negocio familiar con más de medio siglo de historia situado en Casas del Señor, una pedanía del municipio de Monóvar que conserva la esencia de los pequeños pueblos del interior alicantino.

Nada más abrir la carta, Ortega muestra su sorpresa al comprobar el precio de varios entrantes. Embutidos por tres euros, capellán a la brasa por tres euros o raciones con importes de apenas dos y tres euros llaman la atención del creador de contenido. "Estos precios no los veía desde hace años", comenta.

Sin embargo, el verdadero motivo del viaje era probar uno de los platos más representativos de la gastronomía del Vinalopó: el arroz con caracoles.

Según explica el propio Cocituber, muchos seguidores le habían recomendado desplazarse hasta este pequeño pueblo para degustar un arroz que califica como "uno de los mejores" que ha probado en Alicante.

El establecimiento lleva más de 50 años elaborándolo de forma tradicional. Su responsable explica que, concretamente, lleva 52 años al frente de los fogones, una experiencia que, según el creador de contenido, se aprecia en el resultado final.

"Se nota la mano de quien lleva toda la vida haciendo este arroz", afirma tras probar el plato.

Durante la comida también degusta otros productos típicos de la provincia, como el capellán —el pescado seco que tradicionalmente acompaña muchos arroces alicantinos—, queso frito con mermelada de tomate o un calamar a la plancha que el influencer define como un ejemplo de respeto por el producto.

"Si no vienes a Alicante, no te comes un calamar así en tu vida", sostiene.

Más allá de la comida, Ortega reivindica el valor de los pequeños establecimientos familiares situados fuera de los grandes núcleos urbanos.

"Hay que venir a los pueblos. Las ciudades están colapsadas y encontrar un sitio así es oro", señala.

La experiencia concluyó con un flan casero y una cuenta de unos 80 euros para varias personas, un precio que el creador considera muy ajustado para la cantidad y calidad de la comida servida. "Ha merecido completamente la pena el viaje", concluyó el creador de contenido.