Este restaurante de Alicante te sorprenderá: comida y cóctel sin gastarte un dineral

"Lo que hemos llegado a juntar aquí en Suai, creo que en Alicante no lo hay". Ese es el propósito con el que el chef Abel Martellotti se embarca en Suai con la coctelera Melody Li. Y es que juntos crean lo que resaltan como experiencia para que la comida se beba con llamativos cócteles.

"Es una coctelería que te puede acompañar la comida", cuenta el cocinero. Y con eso subraya que se refiere a "comenzando, acompañando y terminando. No es una coctelería que te va a terminar la comida".

La propuesta con la que abren Suai en la avenida Doctor Gadea rompe con la costumbre de "tomarnos un cóctel cuando acabamos". Y para que los combinados estén durante cada plato, Martellotti asegura que está aprendiendo "muchísimo".

Una de esas lecciones que afronta "más que como reto", es que "puedes acompañar un pescado con sabores totalmente diferentes gracias a una bebida, que te puede potenciar y realzar sabores de lo que estás comiendo; cosa que para nosotros era un prejuicio".

Esa es la razón por la que Martellotti insiste en que la propuesta de Suay es una "experiencia". Y para que sea posible apunta hacia otro mito con el que pretenden romper: "Una de las cosas que hemos aprendido con Melody es que un cóctel puede llevar alcohol sin ser alcohólico".

"Estamos acostumbrados en Occidente, y más aquí en España, a que los cócteles tienen que ser súper alcohólicos", razona. Eso se puede comprobar con el popular gin-tonic, que escoge de ejemplo y donde se echan de 30 o 50 mililitros de ginebra.

La presa ibérica con la salsa satay y la flor de nabo. M.H.

"Se pueden hacer cócteles donde la cantidad de alcohol no supere los 15 mililitros y que ese alcohol realce sabores del cóctel, pero que no predominen, y no tenga un porcentaje alcohólico tan alto", recalca.

El canelón de pollo a la pepitoria con fuá. M.H.

¿Y qué es lo que ofrece aquí Martellotti? "Una cocina muy dinámica, muy divertida", responde. Una definición que amplía recalcando dos ideas, la importancia de los mercados y el estar pegados a la temporada junto a la libertad.

Tras su paso por dos emblemáticos restaurantes de la ciudad, el chef disfruta de las recetas que prepara con proveedores de las lonjas de Santa Pola, Xàbia y la Vila Joiosa porque ahora los pescados y las carnes toman más peso en la carta que los arroces. Pero como puntualiza, aunque estos no aparezcan en carta, siempre tienen uno al mediodía.

Eso le ha permitido ofrecer un arroz con embutidos de Pinoso u otro meloso de gambas con coliflor. "Y vamos así haciendo un arroz del día muy libre también", reitera.

La felicidad que transmite Martellotti al hablar del proyecto aumenta cuando repasa propuestas de platos que el público ya valora. "El atún es el rey ahora mismo con un tartar con huevo frito y trufa fresca", apunta orgulloso de un plato delicioso.

Suai abre desde martes hasta el domingo al mediodía con un precio medio de 40 euros, incluyendo un cóctel y un vino. "Aquí va la gente a comer como me gustaría comer a mí en un sitio", concluye el chef.