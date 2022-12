¿Una paella en una hamburguesa? La propuesta de Valencia para revolucionar el mercado

¿Se puede convertir la paella valenciana en una hamburguesa? En Hundred Burgers asumieron el reto por un encargo que les ha puesto en boca de todo el mundo. Y con ello quieren seguir afianzando la nueva mirada en este plato que se ofrece desde la Comunidad Valenciana para que en España siga aumentando su consumo.

Álex González es uno de los fundadores de esta cadena con cuatro locales en Valencia. ¿Y en Alicante no? A diferencia de otras cadenas como Fitzgerald o The Black Turtle que comparten el mismo origen metropolitano, "no hay plan de ir a Alicante. Cuando hayamos hecho Madrid y probablemente Barcelona, veremos de qué forma nos podemos organizar para dar servicio", avanza.

González lo afirma desde el esfuerzo que supone afianzar una marca. Contesta a las preguntas en una pausa del servicio. "Esto de tener una empresa te absorbe mucho si le dedicas tu cuerpo y alma", razona. Y ahí puntualiza que aunque "es bastante habitual, al menos en España, que la imagen del emprendedor se vea solamente la parte bonita de la felicidad, bienestar y libertad, la realidad es todo lo contrario: tienes momentos que te hacen sentir muy satisfecho, pero el día a día es muy duro. Soy el que más horas curra de Hundred y lo hago contento y feliz".

Esa felicidad es la que quieren transmitir con la Jaume's, la receta que hicieron por los premios Jaume I. Y aceptaron este encargo "siendo conscientes del riesgo porque tocas una cosa que es sagrada y con razón porque aquí es más que un plato de comida: es cultura, es familia, es tradición. Y no solo se come mucho, es que pocos valencianos hay que no la sepan hacer".

Eso, como razona, "implicaba meternos en un terreno emotivo" en el que se adentraron porque "sabíamos que lo podíamos homenajear". Y para ello "se cogen ingredientes como el pollo, azafrán o romero, y le damos texturas y capas para que te quede un recuerdo". Porque, recalca, "no es una burguer de paella y no trata de sustituirla". Así que le añaden sofrito o bajoqueta, por ejemplo, para que se encuadre su receta en esta adaptación.

¿Una propuesta como esta puede representar el estallido de la burbuja de las hamburguesas? "No hay una burbuja en las hamburguesas", responde, "donde puede haber sobrecalentamiento es en las hamburguesas de envío a domicilio". Y la razón de que se muestre tan confiado está en los números.

"Hay una serie de datos que demuestran que aún queda espacio para seguir creciendo en España, porque hay otros países, como Francia o Reino Unido, y todos consumen más", afirma. La distancia que hay entre el consumo internacional y el de España, que en 2018 era de 12 unidades por persona según un estudio de NPD, "se está reduciendo. En Estados Unidos ni compararnos".

Ahora lo que tiene claro es que "ese crecimiento lo tenemos que cerrar las empresas españolas porque la penetración americana es ya muy potente: hay una presencia que ha llegado ya a donde tenía que llegar". ¿Y por qué en Valencia hay tantas? La respuesta la encuentra en YouTube y Joe Burgerchallenge, un divulgador que hace patria de su ciudad natal. "Ha hecho que florezca una industria en la que es el canal principal de comunicación y siempre ha hecho hincapié en las valencianas, eso ha hecho que venga gente de fuera y haya turismo burguerófilo", asegura.

El contexto de ajuste en el mercado de envío a domicilio es parte de lo que hace que González y sus socios quieran ir despacio en el desarrollo de su cadena. "La presencia de muchas marcas en delivery se está limpiando. Y no tiene que ver con la cantidad de hamburguesas, sino los que se quieren colar en la casa del cliente", explica.

"No soy una empresa que me vaya a mover con facilidad, me tengo que montar una nueva fábrica", apunta sobre lo que significa para su caso expandirse. En sus obradores preparan todo: compramos pan, mantequilla, leche, huevo, sal, azúcar y vacas enteras. De ahí hacemos todo el proceso, cada mañana a mano. No compramos a proveedores el pan o la hamburguesa, lo hacemos todo".

