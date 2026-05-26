Parece Cannes pero está en Alicante: el pueblo con playas de aguas turquesas que conquista a los famosos

El lujo mediterráneo, las calas escondidas y los yates fondeando frente al mar no son patrimonio exclusivo de la Costa Azul francesa.

En la provincia de Alicante hay un rincón que cada verano recuerda cada vez más a Cannes, tanto por su ambiente exclusivo como por la cantidad de rostros conocidos que eligen sus playas para desconectar: Jávea.

Este municipio de la Marina Alta se ha convertido en uno de los destinos más deseados del Mediterráneo español. Sus aguas cristalinas, sus urbanizaciones entre pinares y sus calas de postal atraen desde hace años a turistas nacionales e internacionales, pero también a actores, presentadores e influencers que buscan privacidad lejos del foco constante de Ibiza o Marbella.

Si Cannes tiene La Croisette, Jávea presume de kilómetros de costa entre acantilados, miradores y pequeñas playas escondidas.

El Arenal es el gran epicentro turístico del municipio, con restaurantes frente al mar, terrazas y embarcaciones de recreo que llenan la bahía durante el verano.

El ambiente recuerda al de las localidades más exclusivas de la Riviera francesa, aunque con una esencia mucho más mediterránea y relajada. Pero si hay un lugar que se ha convertido en símbolo de Jávea en redes sociales, ese es la Cala Portitxol.

Esta pequeña cala de piedras blancas y aguas transparentes, famosa por su icónica puerta azul frente al mar, se ha transformado en uno de los rincones más fotografiados de toda la provincia de Alicante.

Por allí han pasado celebridades como Pilar Rubio, Blanca Suárez o Fernando Tejero. Incluso el actor estadounidense Matt Damon ha sido visto disfrutando de la costa de Jávea durante sus vacaciones. La creciente popularidad de la zona también ha provocado que algunos personajes conocidos hayan decidido establecerse allí.

El presentador Pablo Motos o el periodista Matías Prats cuentan con viviendas en la zona atraídos por la tranquilidad, el clima y la privacidad que ofrece el municipio.

Por otra parte, el municipio conserva su lado más tradicional. Su casco histórico, de calles estrechas y fachadas de piedra tosca, contrasta con la imagen moderna y turística del litoral.

Y sobre todo ello se eleva el Parque Natural del Montgó, una enorme mole montañosa que domina el paisaje entre Jávea y Dénia y que ofrece algunas de las mejores vistas del Mediterráneo.

La gastronomía es otro de sus grandes reclamos. Los arroces, el pescado fresco o productos emblemáticos como la gamba roja de Dénia convierten la zona en un referente culinario de la Costa Blanca.