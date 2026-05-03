Confirmado por el Gobierno: la ayuda de hasta 100 euros por persona al año para comprar gafas o lentillas

El Gobierno ha confirmado una ayuda de hasta 100 euros por persona al año para la compra de gafas o lentillas, una medida incluida en el denominado Plan VEO que busca aliviar el gasto en salud visual, especialmente entre menores de 16 años.

Quien lleva gafas o usa lentillas lo sabe bien: ver con claridad no es barato. Entre monturas, cristales graduados, revisiones periódicas y líquidos de mantenimiento, el desembolso anual puede ser considerable.

A esto se suma que la vista cambia con el tiempo, lo que obliga a actualizar la graduación con cierta frecuencia.

En muchos casos, las familias retrasan ese cambio por el coste que supone. No es una cuestión menor.

Plan VEO

En este contexto, el Gobierno pone en marcha el Plan VEO, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad junto al Consejo de Ópticos Optometristas.

La ayuda cubre hasta 100 euros al año para la adquisición de gafas o lentes de contacto, incluyendo en este último caso tanto las unidades como el líquido necesario para todo un año.

Si el coste total es inferior a esa cantidad, la familia no tendrá que pagar nada. Si lo supera, deberá asumir la diferencia.

No es una solución completa, pero sí un apoyo que puede marcar la diferencia a la hora de renovar unas gafas o cambiar de lentillas.

Desde el propio ministerio insisten en la importancia de esta medida: "Proteger la salud visual es fundamental para conseguir que las personas disfruten del máximo nivel de salud posible".

El objetivo es claro: garantizar que ningún menor vea limitado su desarrollo por problemas de visión no corregidos.

Enfocada a menores

La ayuda está dirigida a niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años con problemas de refracción diagnosticados y con derecho a asistencia sanitaria pública.

También podrán beneficiarse quienes estén cubiertos por mutualidades como MUFACE, MUGEJU o ISFAS.

El plazo para acceder a esta ayuda estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2026.

La solicitud deberá realizarse de forma presencial en ópticas adheridas al programa, lo que implica acudir directamente a uno de estos establecimientos para tramitarla.

Detrás de esta medida hay una realidad preocupante: uno de cada diez menores tiene problemas de visión sin corregir por motivos económicos.

Además, las gafas y lentillas figuran entre los productos sanitarios más costosos que no están cubiertos por el sistema público.

El Plan VEO, dotado con 48 millones de euros, intenta reducir esa brecha.