La plaza del 25 de mayo, el rincón más famoso para tapear en Alicante según Traveler: “Buen rollo callejero”

La provincia de Alicante es conocida por sus playas y su clima, pero también por su gastronomía. Los bares de cada ciudad son algo más que establecimientos, son lugares que hablan de la forma de salir de sus habitantes y también de su cultura.

La gastronomía es precisamente lo que quieren conocer muchos turistas cuando visitan la ciudad. Pero, si algo no le falta a la 'terreta' son bares. Por lo que, entre tanta variedad es complicado elegir un sitio para comer.

Con el objetivo de hacer esta tarea más sencilla a los disfrutones, la revista Traveler ha hecho un listado con los sitios más famosos de España para tapear. La misma incluye la plaza del 25 de mayo en Alicante.

Plaza del 25 de mayo

Si no te suena la plaza del 25 de mayo, también conocida como de las flores, no te preocupes porque seguro que sí lo hace la plaza del Mercado Central, un lugar al que cada sábado los alicantinos y alicantinas acuden para hacer la compra de frescos de toda la semana. Y como no, ya que están a tomar el aperitivo.

Según Traveler, desde hace unos años se ha puesto de moda la plaza del 25 de mayo para tapear. "Hordas de alicantinos acuden allí al mediodía a ‘tardear’ y, por la tarde, se desplazan hasta Castaños".

“El plan perfecto consiste en adquirir tu tapa y tu cervecita en el mercado y luego salir a disfrutar del sol y el buen rollo callejero”, añade la revista. Y sus redactores no van desencaminados, ya que este es uno de los mejores rincones de la ciudad para saborear la gastronomía alicantina.

Lo que no deja claro la revista es si también se refiere al interior del Mercado Central, ya que este cuenta con una zona de restauración ideal para la hora del vermú. Cafetería Anamar, la Barra Central, Pita o plato, Ukiyo Raw Bar, Aitana's Corner Bar, Cafetería Mil921 y Bar el Palé, están entre ellos.

En el centro de la plaza, nos recibe el mítico bar de la Rotonda, el lugar ideal para disfrutar de una caña, unas patatas bravas y una cervecita o refresco al sol.

Alrededor de la plaza y en las calles próximas, también hay multitud de bares para seguir con la ruta del tapeo. Algunos tan tradicionales como el Damasol o el bar Guillermo. Al lado del Mercado Central, está la calle Poeta Quintana, otra de las favoritas de los fines de semana.

La revista tampoco se equivoca al hablar de la calle Castaños. Ya que lo que se lleva los sábados, sobre todo en otoño y en invierno es el tardeo en esa zona. El verano es más para la playa de San Juan, aunque allí también hay ambiente durante todo el año.

Sin embargo, no todos los alicantinos estarán de acuerdo con la revista Traveler al hablar de la plaza del 25 de Mayo como el mejor destino de la ciudad para tapear. Muchos prefieren la también conocida calle de las Setas, un lugar salido del cuento para conquistar al más delicado paladar y con precios para todos los bolsillos.