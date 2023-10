Dónde llevar a tu cita de Tinder en Alicante: los mejores sitios para el plan perfecto

Los nervios de la primera cita, alimentados por no conocer a la otra persona y el resurgimiento de nuestras inseguridades, nos pueden pasar factura si el plan elegido no resulta ser cómodo ni de buen gusto. Si se quiere conversar con la otra persona sin muchas distracciones ni factores externos que puedan afectar a la calidad del intercambio, conviene saber dónde llevar a tu cita. De este modo, en caso de que no fluya la cosa, al menos te recordará por ser la persona que le llevó a un sitio chulo en Alicante.

Aunque las temperaturas siguen superando los 20 grados, hacer planes en la playa ya puede ser sinónimo de coger frío y tener dolor de garganta al día siguiente. Y nadie quiere eso. Afortunadamente, existen múltiples lugares en la provincia donde no arriesgar la salud sin sacrificar pasar un buen rato al aire libre y con los rayos de sol penetrando los poros de la piel.

La frialdad del principio, alimentada por el contexto puramente virtual del encuentro con una persona en las aplicaciones de citas, se acentúa con el calentamiento de cabeza por saber qué plan hacer cuando ya ambas partes hayan decidido quedar. Sin embargo, lejos de organizar planes que impliquen un gasto de dinero o de gasolina, la naturaleza de nuestra provincia ofrece multitudes de posibilidades para el plan perfecto.

Andalucía en pleno centro de Alicante

Todo aquel que haya subido al Castillo de Santa Bárbara conoce la posibilidad de subir en el ascensor o directamente con el coche. Sin embargo, existe una forma mucho más divertida (y romántica) de subir al castillo. Desde la Plaza de San Cristóbal se puede acceder a un enclave único que dejará boca abierta a tu cita. Se trata del barrio de Santa Cruz. Ubicado en el centro histórico de la ciudad, está repleto de callejuelas pequeñas adornadas con flores y plantas, propias de unas calles cordobesas.

Unas vez subidas esas calles, donde te puedes hacer hasta una foto con tu cita gracias a la presencia de un fotógrafo, accederás al camino que lleva al castillo. Un plan bonito y romántico, eso sí, dile a tu cita que se ponga zapatos y ropa cómoda.

Vistas del Castillo de Santa Bárbara de noche desde el barrio de Santa Cruz.

Ruta a caballo

Si el match de Tinder ha sido porque a ambos os gustan los animales, habemus plan ideal. No hay nada como dar un paseo a caballo en la naturaleza. Sin irse demasiado lejos, el centro ecuestre Villa Salada ofrece múltiples paseos a caballo alrededor de la laguna rosa de Torrevieja.

Villa Salada ofrece uno de los mejores enclaves para disfrutar de los caballos en un paisaje único. ¿Te atreverías a llevar a tu cita en un ruta ecuestre?

Free Tour

¿Qué mejor que combinar una cita con adquirir conocimientos? De este modo, si sale mal, al menos uno se queda con lo que ha aprendido. Alicante ofrece multitudes de rutas guiadas para conocer la historia y las curiosidades de la ciudad. Los llamados 'free tours' se expanden cada vez más y son una manera de acostarse por la noche habiendo aprendido algo más.

La empresa Free Tour Spain ofrece varias rutas por el centro histórico, el Palmeral de Elche, la zona marítima de Alicante y hasta una ruta nocturna por la ciudad.

Ver el atardecer en la playa

Un clásico. Aunque ya tengamos que despedir a los planes de playa que incluyan bañadores y crema solar, el espectáculo de la luz del ocaso sobre el agua se puede apreciar en cualquier época del año. Llévate una mochila con una toalla, hummus, tomates cherry, patatas y unas cervezas y ya tienes el plan perfecto.

Las costas de la provincia ofrecen atardeceres espectaculares que puedes disfrutar en las playas de Alicante, Torrevieja, Benidorm y Altea, entre otras.

Tetería de encanto en Crevillente

¿Quieres viajar a la época morisca sin tener que moverte de Alicante? Esta tetería ubicada en la localidad de Crevillente ofrece un entorno perfecto para una cita menos 'aventurera', pero sí con mucho encanto. Este lugar ofrece unos tés y dulces marroquís en un entorno idílico compuesto por jardines, fuentes, flores y luces.

Más que una simple tetería, este sitio se ha convertido en una auténtica inmersión en el mundo árabe. Hasta se pueden apreciar a algunos pavos reales que pasean por sus patios y jardines.

