Estos son los mejores planes para pasarlo en grande este mes de octubre en la provincia Alicante

Con la llegada del otoño, aunque eclipsado por el veranillo de San Miguel, el mes de octubre llega a Alicante con una amplia agenda cultural para disfrutar del arte, del ocio y del entretenimiento en todas sus formas. Entre amigos, en familia, pareja o a solas, hacer planes para el fin de semana o para escapar de la rutina entre semana se hace más ameno y fácil que nunca con la gran oferta cultural de este mes de octubre.

Antes de la esperada fiesta de Halloween, celebrada cada 31 de octubre, la agenda cultural de Alicante este mes ofrece varias propuestas tanto en música, cine, fútbol, teatro, arte y fiestas. Coincidiendo con los festivos del 9 d'Octubre y de la fiesta nacional el día 12, y la consecuente llegada de turistas a la provincia, se espera este mes una amplia participación en planes y actividades culturales.

Para el puente del 9 d'Octubre, desde el día 6 hasta el 9, los hoteleros de Alicante prevén una tasa de ocupación del 89 % para la ciudad de Alicante y a un 85 % para el conjunto provincial. En en caso del puente del Pilar, las previsiones ascienden a un 86 % de reservas en la ciudad y a un 79 % en la provincia.

Música

Buena noticia para los festivaleros. Del 5 al 7 de octubre se celebrará un año más el festival de música rap Rocanrola, con artistas como Ayax y Prok, Natos y Waor, Nach y Foyone en cabeza de cartel. Este año se ubicará en el espacio Espai Rabasa y se pueden comprar las entradas desde 50 € en la plataforma tomaticket.

Para los amantes del blues, llega a la ciudad la quinta edición del festival de blues para disfrutar de esta música. Los días 6, 7 y 13 de octubre, un público de todas las edades podrá vivir esta experiencia, mezclando conciertos de blues con actividades y talleres para los más pequeños. Las entradas se encuentran disponibles en la web de Blues Alicante.

En cuanto a música clásica, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche ofrecerá el día 21 de octubre el 'Concierto de Otoño: himno a la Alegría' en el Gran Teatro de Elche. En la ciudad de Alicante, también apuesta este mes por la música clásica con la celebración en la Casa de la Música de las Cigarreras del concierto 'Compositores alicantinos en la Memoria', en el cual se grabaran en directo varias piezas inéditas de dos de los más importantes compositores alicantinos del siglo pasado: Óscar Esplá y Rodríguez Albert.

Por otra parte, la conocida cantante de rock y ganadora de Got Talent, Cristina Ramos dará un concierto el viernes 6 de octubre en la Sala The One. Las entradas, desde 25 €, se pueden adquirir en la página de tomaticket.

Teatro

Para los amantes del circo y de la interpretación, tendrá lugar los días 13 y 14 en la Caja Negra de Las Cigarreras, la decimocuarta edición del Festival Circarte con un abanico de diferentes disciplinas circenses para todos los públicos.

Por otra parte, los humoristas Tian Lara y Pablo Chiapella llegan a la ciudad con su función 'El Anticoach, desmontando a Pablo Chiapella' el sábado 7 de octubre en el teatro municipal de Alicante. A su vez, el musical 'Grease' ofrece funciones los días 26, 27, 28 y 29 de octubre en este teatro. Las entradas de ambos espectáculos se pueden adquirir en la web del propio teatro municipal.

Buena noticia para los fanáticos del grupo ABBA. El festival Mama Mía llega a Elche con un espectáculo que fusiona teatro, danza, música e interpretación, incluyendo interpretaciones en directo de las más emblemáticas canciones la banda. Tendrá lugar este sábado 7 en el Gran Teatro de Elche.

Para los más peques, el teatro municipal de Torrevieja ofrece el 14 de octubre el musical "Peter", una producción española que en sus orígenes cautivó el corazón de millones de niños y adultos.

Cine

En la mayoría de las taquillas de la provincia, se estrenarán este octubre películas para todos los gustos. La agenda cinematográfica de este mes se anuncia con los estrenos de varias obras de todos los géneros.

En el género romántico, sigue en taquillas la exitosa película de Woodie Allen, 'Golpe de Suerte'. También se estrena el 29 de octubre la película 'Killers of the Flower Moon' con Leonardo DiCaprio.

Este mes llega, con la fiesta de Halloween ya a la vuelta de la esquina, con el estreno el día 6 de la película de terror 'El exorcista: Creyente'

En el género de drama y acción, llega a la gran pantalla el día 11 la película 'Sonido de Libertad' de Alejandro Gómez Monteverde sobre el tráfico de menores.

