ChatGPT es la inteligencia artificial del momento. Una herramienta capaz de responder a casi cualquier cosa, y a la que cada vez más personas acuden para coger información, planificar viajes o sencillamente por curiosidad.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante le hemos querido preguntar su opinión acerca de los rincones costeros más bellos y menos atractivos de la provincia de Alicante. Pero, para que nadie se ofenda esta es solo su opinión.

Además, ChatGPT deja claro que la percepción de la belleza es subjetiva, "y lo que puede ser hermoso para una persona puede no serlo para otra". También es importante saber que la información que ofrece no está contrastada y puede no ser verídica. Lo que demuestra que la IA es una herramienta muy potente, pero que todavía está en constante evolución.

[Cuáles son los peores barrios de Alicante según ChatGPT]

Las más bonitas

Cala de la Fustera, Benissa.

Playa de la Granadella, Jávea: Esta pequeña playa situada en Jávea es conocida por sus aguas cristalinas y su entorno natural. Rodeada de acantilados y vegetación exuberante, ofrece un paisaje espectacular. "Su ambiente tranquilo la convierte en un lugar ideal para relajarse y disfrutar de la naturaleza", explica la IA.

Playa de la Fustera, Benissa: Ubicada en Benissa, esta playa destaca por su arena fina y aguas tranquilas, perfectas para nadar y bucear. Además, cuenta con instalaciones y servicios bien cuidados, "lo que la hace atractiva para familias y turistas que buscan comodidad y un ambiente agradable", según ChatGPT.

Playa de San Juan, Alicante: "Esta es una de las playas más famosas de Alicante, conocida por su extensa extensión de arena dorada y aguas poco profundas. Es muy popular entre los locales y los turistas, ofreciendo una amplia gama de actividades y servicios. Además, la cercanía a la ciudad de Alicante la convierte en una opción cómoda para quienes quieran combinar playa y ciudad", describe esta IA.

Las menos atractivas

Playa Santa Pola, en una imagen de archivo.

Playa de El Postiguet, Alicante: Aunque está ubicada en el centro de Alicante y ofrece comodidades cercanas, como bares y restaurantes, esta playa suele ser más concurrida y "puede llegar a ser algo descuidada en términos de limpieza y mantenimiento", así lo recoge ChatGPT.

Playa Lisa, Santa Pola: A pesar de su importancia turística y sus instalaciones, "algunos visitantes la consideran menos atractiva debido a la gran afluencia de personas y la posibilidad de que esté más contaminada, especialmente durante la temporada alta", según la IA.

Playa de Muchavista, El Campello: "Aunque tiene un encanto particular, algunos la encuentran menos impresionante debido a la presencia de un puerto cercano y, en ocasiones, un nivel moderado de afluencia turística", afirma esta IA.

Por último, ChatGPT vuelve a recordar que esta es su opinión. "La belleza es subjetiva y lo que es hermoso para una persona puede no serlo para otra". Para elaborar sus respuestas, la IA recoge información de múltiples fuentes, que ya está publicada en internet.

Sigue los temas que te interesan