Dos chiringuitos de Alicante se cuelan entre los mejores de España para este verano, según Forbes

Sol, playa y buena compañía, ¿quién necesita más para disfrutar del verano? Aunque bueno, si es con una cervecita o un fresquito Aperol Spritz, mucho mejor. Para eso están los chiringuitos de la playa para refrescarnos la jornada veraniega y contemplar las vistas desde un lugar privilegiado.

Casi todas las playas de España cuentan con uno de estos locales a pie de playa, pero solo unos pocos destacan por encima del resto. Su oferta culinaria, la forma en la que la elaboran los cócteles, la simpatía de sus camareros o el lugar en el que se ubican, los hacen especiales.

Esas cualidades son las que ha querido destacar la revista 'Tapas', del conocido grupo Forbes, en una lista con los 25 mejores chiringuitos en España para disfrutar del verano en la playa. Como no podía ser de otra forma, Alicante tiene su protagonismo en esta lista: 'Los Baños Sunshine' (Denia) y 'La Siesta' (Jávea).

¡Conócelos!

Los Baños Sunshine

Decoración en Los Baños Sunshine en Jávea.

En el número 7 de la lista de Forbes encontramos 'Los Baños Sunshine', un chiringuito ubicado en la playa Les Deveses (Dénia). Un paraíso marítimo que ofrece en plato la esencia del Mediterráneo (arroces, pescados, tapas, platos vegetariano). Lo mejor es que la mayoría de los ingredientes son recién salidos de su propio huerto orgánico.

Ensaladas de aguacate y mango, tellinas, zamburiñas, pulpo seco de Denia, sardinas a la parrilla, largarto ibérico... son algunos de los platos que se pueden encontrar en su carta. Tienen la cocina abierta durante todo el día, y además puedes acudir con tu mascota porque Los Baños Sunshine es un lugar 'dog friendly'.

"Un enclave único, donde el sabor y los momentos dejan recuerdos imborrables al son del Mediterráneo", describen en su página. Si quieres comer en este original chiringuito de Dénia, asegúrate de hacer una reserva.

[La isla casi "desconocida" de Jávea que se ha hecho viral en redes sociales]

La Siesta

La Siesta, chiringuito de Jávea.

Si seguimos bajando en la lista de Forbes hasta el número 22, encontraremos La Siesta, el chiringuito de la avenida del Mediterráneo frente a la Bahía de Jávea (Alicante). Si las fotos del lugar enamoran, imagínate su interior porque en La Siesta harán que te sientas como en casa, pero con la decoración más molona para posar en Instagram.

La carta de este chiringuito es muy completa porque sus platos van desde ensaladas, pizzas, entrantes con los productos más frescos, carnes y pastas hasta sushi. Sí sushi. Así que si no tienes hambre, no podrás poner de excusa que no te gusta la carta. Si pasas por Jávea, te recomendamos que visites La Siesta. Y quién sabe, lo mismo te encuentras con alguna celebridad porque no paran de visitar la costa alicantina.

[Así son las discretas vacaciones de Matt Damon con su cuñado en Jávea]

Sigue los temas que te interesan