Carlos Baño: "Estamos haciendo una sociedad cada vez más torpe, más cómoda y con menos futuro"

Carlos Baño, CEO de Tescoma, se convirtió a finales del pasado mes de junio presidente de la Cámara de Alicante tras arrrasar en las elecciones de la institución frente a Juan Riera, con quien ha compartido la dirección del organismo público-privado como vicepresidente.

Ha subido el paro en julio como antes de otras crisis, ¿es preludio de lo que está por llegar?

Efectivamente, los datos no son nada positivos. Tenemos todos muy claro la situación: los sobrecostes de la energía suponen una reducción del consumo. Además, está la subida de los intereses. El consumidor va a poder disponer a final de mes de menos dinero. Y esto va a suponer un enfriamiento de la economía. Los datos del paro son ni más ni menos la conclusión de lo que está empezando a llegar. De todas formas no tenemos que ponernos a lamentarnos y hay que seguir trabajando.

Por ahora el verano económicamente va bien, ¿no?

Sí, casi todo el mundo prevé en cuanto pase el verano la cuesta de septiembre va a ser dura. La vuelta al cole, gastos extras de las familias, compras de uniformes... todo esto va a hacer que el consumo tradicional baje. Me imagino que el consumidor ahora está aprovechando el verano. Llega el mes de agosto, todo se paraliza, todos los bares y restaurantes están llenos, pero cuando llegue septiembre va a haber un autoconfinamiento. La gente va a tener que quedarse en su casa porque no va a tener posibilidad de gastar demasiado fuera.

¿Cuáles son las prioridades ahora?

Desde la Cámara de Comercio tenemos que promover esa lucha y trabajo, y apostar mucho por la formación, que es donde entendemos que tenemos nuestra piedra angular. El mayor problema que tiene el tejido empresarial de la provincia, y de toda España, es que no encuentra profesionales cualificados. Y lamentablemente es que hay demasiado licenciado universitario titulado pero poco grado medio y poca formación profesional. Eso, y reciclar a toda la gente en nuevas tecnologías para ir adaptándolos a las necesidades del mercado.

Lleva un mes en el cargo ¿qué cambios ha hecho, ha renunciado al sueldo ya?

Lo del sueldo es lo de menos. Ya habíamos dicho que íbamos a renunciar. Eso no es ningún mérito. Cuando uno trabaja para una asociación lo que quiere es lo mejor para la asociación y mi objetivo era beneficiar a la institución y no beneficiarme yo de ella. Y si llega un momento que no puedo con todo, lo que tengo que hacer es tirar la toalla e irme, pero no cambiar las condiciones.

¿Qué líneas de trabajo han emprendido en este poco tiempo?

No ha habido posibilidad de hacer muchas cosas. Solo con las visitas institucionales... Hemos puesto en marcha dos grandes proyectos, uno que ya anunciamos en la constitución del nuevo equipo: un plan “speed” de formación con el sector del calzado, en colaboración con Avecal, Elche, Elda y dos grandes empresas líderes como Pikolinos y Studio Ilana. Y lo mismo replicado con el sector de la hotelería con Apha y Hosbec, que vamos a empezar en septiembre. También he ido a visitar las otras delegaciones en Elche, Finestrat, Dénia. Me falta Torrevieja, para ver con qué medios contamos y ponernos a funcionar. He tenido reuniones con personal interno y estamos desarrollando un plan estratégico para ponerlo en marcha.

En su último informe parece que las exportaciones van bien, pero ahora con la paridad del dólar puede cambiar.

En principio, las exportaciones están por encima de años anteriores. Pero no tenemos la varita mágica. Ahora parece ser que la situación con Argelia se va a normalizar y eso nos ha dado un respiro. Precisamente el Gabinete de Estudios que hizo aquel estudio queremos ampliarlo porque es uno de los servicios que da un valor añadido importante a la Cámara.

Hablaba también de la Formación. En relación con ésta y a la sede, en campaña propuso una alianza con Fundesem, que no pasa por buenos momentos.

Sí, la situación de Fundesem ahora en el juzgado. Presentaron concurso de acreedores y hace poco se ha designado administrador concursal. Nosotros para nada queremos que haya problemas. Siempre nos hemos propuesto como una solución para todas las partes: Conselleria, Ayuntamiento, Ivace y al tejido empresarial de la provincia, para que tengamos una formación de calidad.

¿Es un problema esta sede para su proyecto?

No reúne las condiciones que la Cámara necesita. Nos faltan aulas y de hecho tenemos cinco aulas subarrendadas en Fundesem. Pero no te puedo decir qué va a pasar porque no sé ni cuál será ni cuándo va a tardar en tomar una decisión el administrador concursal. Si será viable reanudar la actividad. No lo sé. Estamos buscando otras alternativas para que la formación de la Cámara no sólo continúe, sino ampliarla.

Una de las mayores quejas últimamente es que faltan profesionales en hostelería.

Faltan profesionales en todos los sectores. El problema es que se están perdiendo los oficios. A los chavales jóvenes les hemos transmitido poco los valores del esfuerzo y el sacrificio. Y lamentablemente, es un problema en el seno de las familias. Todos tenemos que entonar el mea culpa. Habitualmente se ha querido que los chavales tengan una formación universitaria denostando la formación profesional y los oficios. Ahora, en este momento, tenemos que rectificar ese error, porque en otros países de Europa vemos que la masa más importante de ciudadanos, donde tienen salida profesional, es en los grados intermedios. Tanto en la cúpula y en la base social es donde menos posibilidad hay de encontrar puestos de trabajo.

¿En qué otros sectores ocurre?

Pasa en todos los sectores, en el calzado, en la hotelería, en restauración... Podemos hablar del comercio. Podemos hablar de una profesión como la de comercial que todas empresas necesitan. Da igual el producto que vendan, ya no se encuentran comerciales. A todos les gusta estar trabajando en una oficia cuando hace calor para tener aire acondicionado y cuando hace frío, estar a cubierto y no mojarse. Hay que darle un giro a esto, es imposible que se pueda seguir manteniendo.



Para eso las empresas deben ofrecer mejores condiciones y puestos atractivos.

Lo que está claro es que la imagen del trabajo en un sitio que reunía las condiciones, llenos de carbón picando en la mina, no es así. Nosotros vistamos muchas empresas y da gusto ver los espacios abiertos, zonas ajardinadas, empresas…

Me refiero a los contratos.

Hoy en día, con la última reforma laboral, la temporalidad ha desaparecido. Ahora tienen que ofrecerse condiciones fijas desde el minuto uno. Los comerciales siempre han tenido un sueldo fijo y un porcentaje de comisiones. De hecho, es una de las profesiones en las que te autocalificas día a día, viendo los resultados a diario. Lo que hay que hacer es formar, poner en valor y dignificar esas profesiones.

Es un problema estructural. La mayor parte de chavales quieren ser funcionarios.

Los resultados del informe que hemos comentado dicen, y es muy lamentable, que el 37% de los jóvenes en últimos cursos en la ESO quieren ser influencers y el 33% funcionarios. Ya tenemos un 70% de personas que quieren una vida cómoda y fácil, justo lo contrario de lo que hace falta. Hemos creado una sociedad excesivamente permisiva en la que se puede pasar de curso sin aprobar, en la que los chavales van a la universidad de lunes a jueves porque el viernes ni van. Todo esto es insostenible. Estamos viviendo en “Los Mundo de Yupi”. Queremos hacer la vida fácil a nuestros hijos, y eso no es lo que hemos heredado y aprendido. No podemos consentir que se vaya degenerando la sociedad de esta forma tan cómoda. Estamos haciendo una sociedad cada vez más torpe, más cómoda y con menos futuro.

¿Qué puede hacer la Cámara?

Ahí la Cámara quiere hacer un trabajo importante. Concienciar, visitar los colegios, hacer formación didáctica y poner en valor casos de éxito, empresarios que de la nada han creado un imperio. No hace falta que mirar sólo a Amancio Ortega. Amancios en la provincia de Alicante tenemos muchos, pequeños y medianos. Proponer a estos chavales y a sus padres, para motivarles, cuál es el buen camino. A todos nos gustan camisas, coches y teléfonos caros, pero para poder tener todo esto, no te lo regalan, hay que currárselo.

"Plan de Ahorro Energético: A mí todo lo que sea intervencionismo del Estado no me parece bien. Que haya medidas que aconsejen, me parece bien, pero que se haga a título informativo."

¿Qué opina del plan de ahorro energético del Gobierno?

A mí todo lo que sea intervencionismo del Estado no me parece bien. Que haya medidas que aconsejen, me parece bien, pero que se haga a título informativo. Porque que te tengan que decir en tu propio negocio qué temperatura tienes o a qué hora tienes que apagar la luz, me parece excesivo. Lo que no se puede llegar es a penalizar o multar a un comerciante quiera tener más tiempo la luz. ¿Y si ese señor tiene placas solares o un sistema de ahorro energético y quiere gastar lo que él mismo ha generado? ¿Quién es el Estado para prohibir eso? Además de los problemas de seguridad en las calles con los escaparates apagados.

¿Qué opina del problema de la infrafinanciación en la Comunidad Valenciana?

Dentro de la Comunidad Valenciana, la peor es la provincia de Alicante. Y eso es un gran perjuicio para la provincia como hemos comentado en varias ocasiones. Somos la quinta provincia en cuanto aportación de PIB y sin embargo estamos en la cola a la hora de recibir inversiones. A esto hay que darle un giro, no tiene sentido, porque llevamos años y años y da igual de qué color sea la administración. Seguimos en los últimos puestos. Esto es inconcebible.

¿Qué se puede hacer desde la Cámara?

Nosotros lo hemos reclamado. Pero ya lo he dicho, si las decisiones se toman en Valencia iremos a Valencia tantas veces como sea necesario. Si se toman en Madrid, iremos en Madrid. Y estamos preparando ya una reunión en Bruselas con distintos grupos políticos para que la Cámara de Comercio explique cuales son las demandas de la provincia. En septiembre espero poder hacer esas visitas.

¿En los presupuestos autonómicos también hay agravio?

He leído esta mañana una noticia sobre la inversión en Innovación que en la provincia de Alicante es sólo del 25% y el 68% para Valencia. Pues fíjate si estamos mal parados. Imagino que tendrá que haber una explicación, Debe ser que las empresas de la provincia de Alicante no se han presentado en tiempo y forma. No lo sé, pero no me alegra nada leer esa noticia. Desde la Cámara vamos a ayudar a gestionar con los empresarios las subvenciones y si hace falta ponerles en contacto con agentes que les tramiten las peticiones, buscaremos esa colaboración. Porque la Cámara tiene que ser útil.

En septiembre celebra Alicante Gastronómica, ¿Puede la crisis que se avecina echar por tierra todo el trabajo en 2023 como ocurrió en 2011?

Desde luego la situación económica no va a favorecer. Pero entendemos que la feria son cuatro días y la fecha todavía es buena en septiembre para poder poner en valor todo el trabajo que se ha hecho y todo lo bueno que tiene la gastronomía. Porque es cultura, nuestra seña de identidad. En la feria también se pone en valor valor otras virtudes de la provincia: nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, la dieta mediterránea. Y como va dirigido a un público no sólo de profesionales, sino general, se convierte en un punto de atracción de ocio y de negocio. Entiendo que si la gente no puede gastarse mucho dinero quizás es la fórmula adecuada porque nosotros tenemos precios muy populares y es una forma de acercar la alta gastronomía toda la población. De hecho, uno de los puntos que más se visita es el Rincón de las Estrellas donde las estrellas bajan un poco al suelo y los grandes restaurantes con soles Repsol y estrellas Michelín hacen tapas a precios populares de 4 o 5 euros. Así puedes degustar una parte de un menú al que no podrían acceder muchas personas porque cuestan entre 100 y 150 euros.

Este otoño vuelve la Noche de la Economía Alicantina ¿Volverá también la reivindicación?

Siempre tendremos algo que reivindicar. Ojalá estuviera todo cumplido. Los mayores problemas que tenemos son el agua y las infraestructuras, carreteras, ferrocarril. Ahí tenemos presentado junto con CEV, y cada día queremos ir más de la mano con la patronal porque nos unen intereses comunes, un documento donde tenemos priorizadas cuales son las necesidades. En la Noche de la Economía Alicante siempre vamos a reclamar a la administración tutelante la necesidades que tenemos, como si tenemos que reclamar a la provincial o local. Pero el objetivo es reconocer a los empresarios de la provincia con la medalla de oro y brillantes y ese es el objetivo, los importantes son los premiados y así debe de ser siempre.

