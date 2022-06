Así es Valeria Gómez, la Bellea del Foc infantil fan de Rosalía

Muy fan de Rosalía y de Aitana, la Bellea del Foc Infantil Valeria Gómez disfruta de la tarde de fotos para El Español en el Teatro Principal de Alicante. Al igual que sus compañeras adultas, este es el lugar en el que se celebra la vuelta de las fiestas tras un parón de tres años.

Son los días felices que representan las niñas que participan con este cargo en la fiesta, un cargo que se creó en 1945 por primera vez pero que tendría continuidad a partir de 1961. Estudiante de quinto de Primaria en el colegio Médico Pedro Herrero de Ciudad de Asís y representante de Baver Els Antigons, el vacío sin fiestas de este tiempo ha supuesto un paréntesis muy largo para una niña de once años, recién cumplidos.

"Cuando me dijeron que se cancelaban todos los actos por esta pandemia me quedé muy triste", recuerda de aquel 2020 en que ya era candidata, "porque quería disfrutar con mis compañeras de los momentos de la fiesta y tuvimos que esperar". Con Marina Niceto, la Bellea del Foc adulta, ahora asegura que se lo está pasando muy bien desde que fueron elegidas el año pasado para retomar el necesario ciclo del fuego en la ciudad. "Es como mi hermana mayor", cuenta ya con tranquilidad en la entrevista, "y lo hemos cogido con mucha ilusión".

Casi la misma calma que sentía antes de ser elegida "porque, la verdad, yo no me esperaba nada". Y por eso asegura que el resto de candidatas infantiles tenían más posibilidades que ella de convencer al jurado, así que no se imaginaba que estaría dando la cara por los pequeños de la fiesta.

Aquella sensación de choque que tuvo en la plaza de toros cuando anunciaron su nombre ha cambiado totalmente hacia la rigurosidad con que se maneja para atender, por ejemplo, a los medios de comunicación o para participar en los diferentes actos protocolarios que le corresponden a las Belleas del Foc. Más cuando ha tenido un año para ir formándose y conociendo el entramado que sustenta la tradición de las Hogueras de San Juan.

Su experiencia en Baver Els Antigons, cuando ya visitaba otras fiestas hermanas como las de la Magdalena en Castellón y las Fallas de Valencia, le ha valido ahora para su cargo. "He viajado bastante por nuestra Comunidad", asegura. Y ese pequeño papel que hacía antes de embajadora dentro de su comisión ahora es de más responsabilidad como Bellea del Foc.

Una labor que aplica en su día a día en la escuela, donde ha estado animando a sus compañeros en las clases para aprender lo que significa mantener viva la tradición de un pueblo. Y un ejemplo fácil de ello es contagiando el entusiasmo por el certamen de Hogueras en los Colegios o por las mascletàs.

La energía de Rosalía en las canciones de Motomami o Aitana en su colaboración con Zzoilo la mantiene cuando participa junto a las damas de honor en las fotos. Y también en los actos oficiales, como ya demostró en el regreso a la actividad que supuso Zaragoza. De allí, aún recuerda que llovió más de lo deseado, igual que este martes y le ha impedido salir en el desfile.

