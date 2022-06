Florida Portazgo gana por solo un punto de diferencia el primer premio de las Hogueras de Alicante 2022

La Hoguera Florida Portazgo gana el primer premio de las fiestas de Alicante en la categoría de Especiales. En la más disputada de las elecciones del jurado, se ha impuesto con una diferencia de un solo voto sobre La Ceràmica, que se ha quedado a las puertas de repetir el logro de 2019. De esta forma, su artista Pere Baenas consigue en Alicante el triplete por el reconocimiento de las Fallas de 2021 y 2022, un hito histórico en estos monumentos.

El restaurante El Maestral ha reunido a los representantes de las comisiones que han estado muy atentos siguiendo todos los premios que se han otorgado. Antes de enumerarlos, el alcalde Luis Barcala celebra que estamos viviendo unas maravillosas Hogueras, "las mejores de la historia". Y por eso ha transmitido la enhorabuena a las comisiones "porque no ha sido nada fácil".

Elegir la mejor "es un trabajo ingrato y duro", ha explicado Barcala sobre la labor de los jurados, "porque nunca es fácil". "Este año en particular todo el mundo tiene que sentirse ganador", ha añadido.

Pere Baenas, en compañía de su mujer, celebraba con alegría contenida el triunfo en la máxima categoría de las Hogueras de San Juan. "Los premios consecutivos, dos en Valencia, y uno en Alicante, es un hito histórico que nadie ha conseguido", ha explicado. La intensidad del trabajo de estos días de montaje cobra su precio y por eso reconoce "cada vez más cansado y más en estos tiempos tan difíciles". Eso sí, agradece que se haya valorado que "soy el taller que más ha apostado por su gente y sus obras y no he parado de trabajar y eso al final ha dado sus frutos, es otro logro histórico".

El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, ha leído las actas que han premiado las diversas categorías que este martes reconocían el trabajo de artistas y comisiones durante todo el año.

En las Hogueras de Categoría Especial, cada una de las nueve comisiones ha presentado un componente de los jurados dentro de profesiones capacitadas para decidir cuál es la mejor de Alicante. Y presidido por Enrique Pérez, han elegido mejor crítica a Florida Portazgo. Y de ahí han elegido de menor a mayor, la novena es Carolinas Altas, Florida Plaza La Viña, Polígono de San Blas, Sagrada Familia, Diputació-Renfe, Hernán Cortés, la tercera con 65 puntos es Séneca Autobusos, la segunda con 75 puntos es para La Ceràmica y la ganadora es Florida Portazgo con 76 puntos.

El murmullo de emoción ha corrido en la sala del Maestral donde todos esperaban el primer premio que, finalmente, ha podido comunicar sin problemas el alcalde Luis Barcala al presidente de la comisión. Queda atrás la anécdota de este lunes cuando no pudo hablar con su responsable al comunicar el premio a la mejor Hoguera Infantil que ha ganado Foguerer Carolinas.

Por categorías

En las Hogueras más innovadoras, van Florida Portazgo, Florida Sur, San Antón Bajo, Pla del Bon Repós y la primera es Rabassa.

En la sexta categoría B: Mejor crítica a Portuarios Pla del Bon Repós. Y de ahí a Bulevar del Pla, Garbinet, La Marina, Gran Vía Sur, Nou Alipark y la ganadora es Barrio Obrero.

En la sexta categoría A: Mejor crítica a Nou Alacant. Y de ahí a Sant Blai de dalt, Nou Alacant, Campoamor Plaza América, Nicolás de Bari y Benisaudet y la ganadora es Los Ángeles.

En la quinta categoría la ganadora es Gran Vía Garbinet.

En la cuarta categoría Óscar Esplá, Benalúa, Calderón Plaza España, San antón alto, Sant Blai de baix, San Antón bajo y la ganadora es Avenida Costa Blanca Entre-Playas.

En la tercera, el orden es San Fernando, Don Bosco, José Ángel Guirao, Plaza de Santa María y la ganadora es Doctor Bergez Carolinas.

En la segunda categoría, el de la crítica es para Ciudad de Asís que también se lleva el quinto. El cuarto es Ángel Felipe Bergez, Avenida Loring, Estación, Parque de las Avenidas y la ganadora es Sant Blai La Torreta.

En la primera categoría con un jurado del Ayuntamiento con las ocho comisiones participantes presidido por Andrés Llorens han elegido mejor crítica para Baver Els antigons, la octava es Mercado Central y de ahí La Condomina, Calvo Sotelo, Alfonso el Sabio, Foguerer Carolinas, Port d'Alacant, Baver Els Antigons y la ganadora es La Explanada.

De las Hogueras más accesibles, el tercer premio es para Bola de Oro, el segundo premio es para Sant Blai La Torreta y la ganadora del primer premio es Ángeles-Felipe Bergé.

Calles adornadas ha reconocido la labor de Portuario Pla Bon Repós, Carolines Baixes, San Blas, Sagrada Familia y la ganadora es Rabassa.

Las Barracas

En la de barracas especiales, Los Gorilas, Foc i festa, Trons i bacores, La millor de totes, El cabasset, Els Chuanos y la ganadora es Festa i vi.

En Barracas categoría 3B: No podem fer més, L'esclafit, Toca Fusta, I no volíem, Al final vorem, Ací no fem res, Bloc i Mostres. En Barracas 3A: Darrere de l'últim no ve ningu, tard però acceptat, somnis de foc, Alacant Jove, Dit i fet, Es farà lo que es podrà y el primero para Seguim sense tindre un clau.

En segunda categoría: Tots contents; Uns treballen, altres xuplen y

En primera categoría: Tot bacores, Els vint en copes y Som fills del poble.

