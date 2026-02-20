Unos narcos denuncian el robo de una furgoneta hallada con 70 kilos de hachís en Elche y terminan detenidos en Madrid

Tres narcotraficantes que denunciaron el supuesto robo de una furgoneta que fue hallada con 70 kilos de hachís tras el vuelco de una banda rival a las afueras de Elche han sido detenidos por la Policía Nacional en Madrid.

Los detenidos, de 29, 33 y 65 años de edad, han sido arrestados en las localidades madrileñas de Navalcarnero y Fuenlabrada y formaban un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y que fueron asaltados a punta de pistola por otros narcotraficantes a las afueras de Elche.

Los asaltantes les robaron parte del cargamento de hachís que transportaban e incluso dispararon contra la furgoneta en dos ocasiones.

Según varios testigos de los hechos, había sido asaltada por varias personas que sustrajeron del vehículo múltiples bultos a punta de pistola, llegando a disparar durante la acción sobre la furgoneta.

Los agentes localizaron a las afueras de Elche la furgoneta abandonada en un lado de la carretera con gran cantidad de droga en su interior, concretamente 740 pastillas de hachís de un peso aproximado de 95 gramos, lo que hace un total de más de 70 kilos de hachís.

Denuncia falsa

Los agentes realizaron gestiones con el vehículo asaltado, comprobando que su propietario había puesto una denuncia de robo del vehículo en Madrid, en la que manifestaba que se lo habían robado cuando lo había dejado aparcado durante unos días en la localidad de Navalcarnero.

Los narcos dueños de la furgoneta denunciaron tan solo unas horas después del robo la desaparición de la furgoneta con múltiples contradicciones en su versión, algo que llamó la atención de los agentes y que indicaba que podían estar tratando de desviar la atención y evitar su posible implicación en los hechos.

Ante estos hechos los agentes iniciaron una serie de gestiones para su localización y detención por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas y simulación de delito.

Tras realizar otras comprobaciones los agentes averiguaron que, como suele ser habitual en este tipo de transportes de droga, la furgoneta iba acompañada desde la distancia por otros dos vehículos denominados "lanzadera" o de "escolta", siendo identificados sus conductores por los agentes.

Curiosamente, los dos conductores de los vehículos, siendo uno de ellos el hijo del propietario de la furgoneta, habían estado implicados individualmente en dos episodios en los que se habían producido el robo de cargamentos de droga en los años 2012 y 2022, habiéndose producido en el primero de ellos varios heridos por disparos de arma de fuego.

Al estar directamente implicados estos dos varones en lo sucedido, los agentes también iniciaron diversas gestiones policiales para localizarlos y detenerlos.

Finalmente los agentes dieron con el paradero de los tres investigados, residiendo dos de ellos, padre e hijo, en la localidad madrileña de Navalcarnero y el tercer investigado en Fuenlabrada.

Los agentes diseñaron un operativo en el que realizaron tres entradas y registros en las viviendas de los investigados, en los que detuvieron a los tres varones por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas y simulación de delito, e intervinieron más de 34.000 euros, los dos vehículos "lanzadera", 12 teléfonos móviles, 9 tarjetas SIM y otros dispositivos digitales y de almacenamiento.

La Policía Nacional continúa con la investigación con el objetivo de identificar y detener a los autores del asalto de la furgoneta.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los Juzgados de Navalcarnero y Fuenlabrada, si bien entiende de la causa el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Elche.