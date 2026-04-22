De Starbucks a Palladium: Opendir cierra su cartel con los líderes de las marcas que marcan tendencia

El mayor encuentro de directivos de la provincia, Opendir, acaba de completar un cartel de grandes nombres para su quinta edición. El foro, que se celebrará el próximo 21 de mayo en Alicante, ha confirmado la incorporación de tres pesos pesados del mundo empresarial: Abel Matutes Prats (presidente de Palladium Hotel Group), Antonio Romero (director general de Starbucks España y Portugal) y Andrés Martínez Verde (socio de Deloitte).

Bajo el lema 'El nuevo ADN del Directivo: Propósito, Acción e Impacto', estos tres líderes participarán en una mesa redonda moderada por Helena de Fuentes. El debate se centrará en un reto vital para cualquier empresa actual: cómo construir marcas sólidas y diferenciales en sectores donde la competencia es feroz y la transformación, constante.

La mesa ofrece perfiles con trayectorias que son pura inspiración para el tejido empresarial alicantino. Destaca el caso de Antonio Romero, quien hoy dirige Starbucks en la Península tras haber comenzado su carrera como camarero en el grupo Alsea mientras estudiaba.

Junto a Romero, Abel Matutes Prats aportará la visión del lujo y la expansión internacional de Palladium, mientras que Andrés Martínez ofrecerá el enfoque estratégico y de consultoría desde Deloitte.

"Abordamos historias de éxito de marcas consolidadas en sectores en permanente transformación, como son el turismo y la hostelería", ha explicado Eva Toledo. La presidenta de El Círculo-Directivos de Alicante califica el encuentro como una "cita imprescindible" para conocer tendencias replicables en cualquier negocio.

El ADDA acoge este programa de alto voltaje que prevé reunir a más de 1.200 asistentes. Opendir arrancará a las 9:00 horas con una bienvenida institucional a cargo del alcalde de Alicante, Luis Barcala, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, y la propia Eva Toledo.

Los nuevos ponentes se suman a un elenco ya confirmado que incluye figuras tan diversas como el extenista y entrenador Juan Carlos Ferrero, el politólogo Pablo Simón, el escritor Albert Espinosa, o la experta en nutrición Sandra Moñino. También destaca el diálogo sobre liderazgo entre Hortensia Roig (EDEM) y Olga García (CaixaBank).

El evento se ha consolidado como el punto de encuentro clave para generar sinergias de alto nivel en el sureste español. Las últimas entradas ya están disponibles en la web oficial del foro.