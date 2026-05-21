Liderar con propósito, empatía y visión: las claves que deja Opendir ante 1.200 asistentes

El auditorio ADDA de Alicante acogió este jueves la quinta edición de Opendir Foro Abierto para Directivos, que volvió a consolidarse como el mayor encuentro empresarial de la provincia al reunir a 1.200 asistentes en una jornada marcada por el liderazgo, la resiliencia, la salud mental y los desafíos de la competitividad en un contexto de cambio acelerado.

Bajo el lema El nuevo ADN del directivo: Propósito, Acción e Impacto, empresarios, expertos y referentes nacionales coincidieron en la necesidad de reforzar las habilidades humanas frente al avance tecnológico y la incertidumbre geopolítica.

La apertura institucional corrió a cargo del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, quien pidió a los líderes empresariales seguir trabajando "para que esta tierra siga siendo un lugar de oportunidades y avances".

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, defendió el valor del factor humano como elemento "indispensable" en un escenario de transformación tecnológica y tensión internacional.

La presidenta de El Círculo-Directivos de Alicante, Eva Toledo, aseguró que en los últimos cinco años "ha cambiado más el mundo que en las dos décadas anteriores" y defendió un liderazgo basado en "empatía, humor, pensamiento crítico y creatividad".

"El ser humano tiene algo que no puede replicar la inteligencia artificial: la capacidad de sentir", subrayó.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Javier Mira, CEO y cofundador de Facephi, quien relató la evolución internacional de la tecnológica alicantina especializada en biometría digital. Durante su intervención alertó sobre el uso de la inteligencia artificial por parte del cibercrimen: "La IA es una amenaza brutal en manos de los atacantes. Solo se puede contrarrestar con IA en manos de quienes nos defienden".

La actualidad internacional también tuvo espacio en el foro con el diálogo entre el politólogo Pablo Simón y la periodista Ángeles Blanco. Simón defendió que Europa "sigue siendo el mejor lugar del mundo para vivir", aunque advirtió de la necesidad de acelerar reformas económicas y de mercado para no perder peso global frente a potencias como China o Estados Unidos.

En el ámbito empresarial, representantes de Starbucks, Palladium Hotel Group y Deloitte debatieron sobre el equilibrio entre innovación, propósito de marca y experiencia de cliente.

Antonio Romero, director general de Starbucks España y Portugal, reivindicó la importancia de mantener el trato humano incluso en plena digitalización, mientras que Abel Matutes Prats, presidente de Palladium Hotel Group, defendió que "una marca con capacidad de diferenciación se vende mucho mejor".

La jornada también dejó algunas de las intervenciones más inspiradoras. Hortensia Roig, presidenta de EDEM Escuela de Empresarios, apostó por un liderazgo basado en la ejemplaridad y la humildad, mientras que el escritor Albert Espinosa emocionó al auditorio con un discurso sobre superación personal, humor y aprendizaje vital tras el cáncer.

La nutricionista Sandra Moñino puso el foco en la salud y la microbiota como factores clave para el rendimiento profesional, advirtiendo sobre el impacto del estrés crónico en la productividad y el bienestar.

El cierre del encuentro estuvo protagonizado por el extenista y entrenador Juan Carlos Ferrero, que repasó su trayectoria profesional y su actual papel al frente de la Ferrero Tennis Academy y como entrenador de Carlos Alcaraz.

Ferrero defendió la importancia de la disciplina, el trabajo en equipo y el ejemplo personal dentro del liderazgo: "La gente tiene que ver que no dices unas cosas y haces otras".