La ley lo confirma: no lo tires, tienen que arreglarlo, así obligan a las marcas en España a darte piezas durante 10 años

María Jesús Montero, la entonces portavoz del Gobierno en la aprobación del Real Decreto. Borja Puig de la Bellacasa Moncloa

¿Cuántas veces has escuchado eso de "ya no fabrican la pieza" para forzarte a comprar un televisor o una lavadora nueva? Esa práctica tiene los días contados gracias a la normativa de consumo que busca alargar la vida útil de nuestros aparatos y proteger el bolsillo del ciudadano.

La clave legal se encuentra en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, que precisamente acaba de cumplir cinco años de su publicación. Con él se modificaba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Si vas al servicio técnico de Alicante con un electrodoméstico estropeado, estas son tus armas legales en caso de que te encontraras con alguna negativa.

El artículo 127 bis se centra en los repuestos y es el más importante. Establece que el productor debe garantizar la existencia de un servicio técnico adecuado y de repuestos durante un plazo mínimo de 10 años a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse. Antes este plazo era de solo 5 años.

El artículo 120 establece el plazo de la garantía. Desde entonces la garantía legal de cualquier producto nuevo es de 3 años. Si el aparato falla en este periodo, el consumidor tiene derecho a elegir entre la reparación o la sustitución, como especifica el 118, y son ambas gratuitas para el usuario. Ahí hay un matiz importante, a menos que una de las dos sea imposible o desproporcionada para el vendedor. En el caso de contenidos o servicios digitales, el plazo es de dos años.

El artículo 121.1 establece que durante los dos primeros años desde la entrega del producto, se presume que cualquier falta de conformidad ya existía de fábrica. ¿Qué quiere decir? El fabricante no puede alegar "mal uso" tan fácilmente para cobrarte la reparación. Y si el producto se repara, el vendedor responde de las faltas de conformidad que motivaron la reparación durante un año más.

¿Qué pasa si el fabricante dice que "no hay existencias"?

Si la pieza no existe y el aparato está en garantía, la ley obliga a la sustitución por uno nuevo o a la devolución del importe. Si el aparato tiene más de tres años (pero menos de diez desde que se dejó de fabricar) y no tienen la pieza, el fabricante está incurriendo en un incumplimiento legal del artículo 127 bis, lo que te permite reclamar ante Consumo.

Guía rápida de supervivencia

Tíquet o factura: sin él, no hay rastro legal. Hazle una foto nada más comprar el aparato.

Índice de reparabilidad: fíjate en la etiqueta al comprar. Los fabricantes ahora deben puntuar del 1 al 10 cómo de fácil es desmontar y arreglar el producto.

El "derecho a actualizar": en el caso de móviles y televisores inteligentes, la ley obliga también a garantizar las actualizaciones de programas durante el mismo periodo.