Ya es oficial: el Ayuntamiento de Alicante construirá 1.400 viviendas en altura en el Parque Central

El Ayuntamiento de Alicante impulsa la construcción de unas 1.400 viviendas en altura en el futuro Parque Central, un proyecto urbanístico clave que transformará una de las grandes bolsas de suelo de la ciudad y que ya cuenta con el respaldo de las distintas administraciones implicadas.

La iniciativa llega en un contexto marcado por la creciente falta de vivienda en muchas ciudades españolas, donde el acceso a un hogar se ha convertido en uno de los principales problemas sociales. Alicante no es ajena a esta situación, con una demanda al alza y una oferta que no logra cubrir las necesidades actuales, especialmente entre jóvenes y familias.

En este escenario, el desarrollo del Parque Central se presenta como una oportunidad estratégica para ampliar el parque residencial, al tiempo que se reconfigura uno de los espacios más degradados y desconectados del entramado urbano.

El proyecto, presentado este lunes por el alcalde Luis Barcala, el ministro Óscar Puente y el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Llorca, contempla la creación de más de 1.400 viviendas concentradas en edificios en altura. Esta fórmula permitirá liberar suelo para zonas verdes y dotaciones públicas, uno de los principales objetivos de la actuación.

La intervención forma parte de un plan más amplio que transformará los terrenos ferroviarios en un gran parque urbano de más de 200.000 metros cuadrados, con carácter peatonal y conectado con el centro de la ciudad.

"Es una jornada de enorme relevancia para Alicante, ya que hoy damos un paso muy importante para hacer realidad un sueño y un deseo de nuestra ciudad desde hace más de treinta años", ha señalado Barcala, quien ha destacado la creación de "un auténtico pulmón verde y la eliminación de la profunda cicatriz que divide los barrios del sur".

El diseño apuesta por un parque continuo y lineal que se extenderá desde la Vía Parque hasta la plaza de la Estrella, con más de dos kilómetros de longitud. La edificabilidad se concentrará en determinadas zonas, especialmente en el extremo oeste, para ampliar la superficie verde y mejorar la integración con los barrios colindantes.

Una transformación de gran escala

La actuación, con una inversión prevista de 420 millones de euros, incluye además la construcción de un gran nodo intermodal que integrará tren, TRAM, autobuses, bicicletas y otros medios de transporte sostenible. Este punto neurálgico busca mejorar la movilidad y la conexión entre distintos puntos de la ciudad.

El ministro de Transportes ha calificado el proyecto como "la transformación urbana más importante que Alicante ha vivido en décadas", subrayando que permitirá convertir la actual playa de vías en un espacio útil para la ciudadanía.

En la misma línea, desde la Generalitat han puesto en valor la coordinación entre administraciones para desbloquear una actuación largamente esperada.

"Es un día importante en el que tres administraciones se ponen de acuerdo", han destacado, poniendo el foco en el impacto que tendrá en la calidad de vida de los vecinos.

Plan General Estructural

La construcción de estas 1.400 viviendas se enmarca dentro de la estrategia global de crecimiento urbano que recoge el Plan General Estructural (PGE), actualmente en desarrollo. Este documento prevé la creación de más de 14.000 nuevas viviendas en la ciudad a través de distintas operaciones de transformación y regeneración urbana.

El Parque Central se configura como una de las actuaciones más relevantes dentro de este plan, no solo por su capacidad residencial, sino por su papel como eje vertebrador de la ciudad. Su desarrollo permitirá coser barrios históricamente separados por las vías del tren y generar nuevos espacios de convivencia.

Junto a esta operación, el PGE contempla la reconversión de suelos industriales en desuso para crear nuevos barrios, como en Florida-Babel o Rabasa, así como la regeneración de vacíos urbanos con nuevas viviendas y dotaciones.

Además, cerca del 40% de las nuevas viviendas previstas tendrán algún tipo de protección, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y responder a la creciente presión del mercado.

Con todo, Alicante encara una de las mayores transformaciones urbanísticas de su historia reciente, en la que el Parque Central emerge como uno de los proyectos más ambiciosos y con mayor capacidad para redefinir el modelo de ciudad en los próximos años.