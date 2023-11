El 56 % de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana comprarán nuevos productos en el Black Friday

Más de la mitad de habitantes de la Comunitat Valenciana se aprovechará de los descuentos de Black Friday (56 %), el 18 % duda de si comprará nuevos productos y el 76 % se lo planteará más antes de realizar una transacción.

Estos son los datos que ha dado a conocer un estudio realizado por la compañía Adevinta. A falta de dos semanas para la fecha esperada por los clientes, este año más de dos tercios de la población se lo pensará dos veces a la hora de salir de compras.

Los cambios en la sociedad y la concienciación sobre sostenibilidad hará que más de la mitad, el 51 %, de los consumidores se cuestionen el efecto que sus adquisiciones tendrán en el medioambiente. La segunda mano también gana fuerza, casi un tercio de valencianos (32 %), que no comprará productos a estrenar para intentar rebajar aún más su precio.

Estos datos se complementan con las conclusiones extraídas por una encuesta elaborada por Milanuncios. Según sus datos, "el 68 % de los consumidores ven el mercado de segunda mano como una alternativa al Black Friday". Las plataformas y aplicaciones en compraventa atraen a aquellos clientes que buscan reducir el impacto ambiental, un 36 %, y los que quieren precios más económicos.

Evaluación del Black Friday

Preguntada por la satisfacción de comprar durante Black Friday, Adevinta recoge que "el 49 % de la población valenciana afirma que le gusta adquirir productos nuevos durante esta fecha. En este sentido, más de la mitad (56%) considera que la publicidad y cobertura mediática en torno a este acontecimiento propicia y le anima a comprar".

A esta satisfacción para comprar nuevos productos se contrapone el pensamiento de hasta un 34 % de los valencianos, que consideran que algunas de las ofertas del Black Friday "son una estafa".

Por su parte, de entre los y las encuestadas que no comprarán productos nuevos este año, el 54 % apunta que no lo hará porque no necesita nada nuevo solo porqué sea Black Friday, mientras que el 21 % intenta comprar menos, y el 18 % considera que esta fecha aboca al consumismo.

El CEO de la compañía, Román Campa, ha destacado "la alta confianza de los y las consumidoras en el canal en línea", a la vez que ha resaltado el auge de las ventas de segunda mano por "la inflación y la preocupación por el cambio climático".

