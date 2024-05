Compromís vuelve con la tasa turística para la ciudad de Alicante: ahora la quiere para las fiestas de Hogueras

Compromís quiere una tasa turística. El portavoz de la formación en la ciudad de Alicante, Rafa Mas, vuelve de nuevo con esta propuesta. Y esta vez busca apoyos en la fiesta de las Hogueras.

La propuesta que llevará al pleno del Ayuntamiento de este jueves plantea que esta se aplique durante esos días de junio. Y así lograr, entre otros objetivos, "la sostenibilidad de la actividad en la ciudad" y "la viabilidad económica de la Federació de Fogueres y comisiones".

Mas, que presume de ser un foguerer más, asegura que ya ha estado en conversaciones "con muchas comisiones". Y de su relato destaca "el enorme esfuerzo económico que hacen para poder montar una fiesta durante cinco días". Frente a ello su solución es "aplicar esa tasa turística" porque "viene mucha turista, mucho visitante y que no repercute, cuesta mucho".

La preocupación económica en las comisiones de Hogueras está siempre en la orden del día, como en la asamblea celebrada este lunes. Por ello Mas celebra que "no hay nadie que me haya dicho que no". "No he encontrado comisión en la que he hablado que se haya negado a que repercute directamente en la economía, en la fiesta para mantener su viabilidad" con "el impacto económico que genera la fiesta en la ciudad".

Mas niega que plantear el tema en plena campaña electoral de las elecciones europeas tenga la finalidad de atraer votos y lo atribuye a la coincidencia de los preparativos de las fiestas. "Esto lo hubiéramos propuesto sí o sí", recalca. En los comicios en los que sí fue protagonista este tema fue en las últimas autonómicas, donde Partido Popular y Compromís se enfrentaron reiteradamente por ello.

Fuentes de la Generalitat descartan totalmente que se llegue a aplicar una tasa turística pensada para fiestas locales con afluencia masiva de público. Y por ello recuerdan que esta cuestión ya aparecía en los programas electorales.

La postura del Consell no desalienta a Mas. "Al final acabarán por ceder" porque "ya se están planteando en muchísimas ciudades donde gobierna el Partido Popular". Y puntualiza que "nosotros lo que queremos es cuidar el turismo: cuidar el sector turístico que es tan importante en la ciudad. Lo que pasa es que no apostamos por la cantidad, apostamos por la calidad. Y sobre todo apostamos por la sostenibilidad".

En esa sostenibilidad está, en este caso concreto, la de la propia fiesta. "Entiendo que ese esfuerzo económico que hacemos los foguerers repercute luego en toda la ciudad y en mantener las tradiciones y la cultura. Y luego también repercute para que vengan miles y miles de personas a ver la fiesta de la ciudad. Entendemos que debe aportar también un poquito y que luego se repercuta en la fiesta en sí", razona.

Entonces, ¿cuánto se cobraría al visitante? Mas rechaza dar detalles al respecto, como sí ha planteado en otras ocasiones de un euro por crucerista y dos por noche, porque "entendemos que tiene que ver acompañado de un informe detallado del impacto económico real". Unos datos que, como protesta, aún no les han suministrado.

Si bien la propuesta de tasa es difícil que prospere, Mas reitera la voluntad de seguir planteando el debate público en la ciudad de Alicante. "Estamos para convencer y para persuadir y sobre todo para buscar apoyos y el apoyo que queremos buscar es en la fiesta", concluye.