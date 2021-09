Hosteleros de Alicante: "No hay reapertura del ocio nocturno, es mentira"

En la Comunidad Valenciana se lleva mucho tiempo sin bailar. Los 18 meses de la pandemia han golpeado duramente al sector del ocio nocturno, por eso los hosteleros estaban atentos a las nuevas medidas que Generalitat marcaba para este septiembre. Y, según estas, la señal de prohibido bailar seguirá activa.

"Reabre el ocio nocturno. Es un sector que ha sufrido mucho en los últimos tiempos y, especialmente, este verano". Estas han sido las palabras con el que el presidente Ximo Puig ha querido marcar como novedad en el plan de desescalada anunciado. "No hay reapertura del ocio nocturno, es mentira", replica con contundencia Javier Galdeano.

El presidente de Alroa lo razona con las dos restricciones que se mantienen vigentes para esta clase de locales: "No me dejas baile, no me dejas tener una música adaptada a las condiciones de ese local. Que me lo vendan como la reapertura del ocio nocturno...". Y en esa breve pausa para reiterar la calificación de falsedad, toma fuerzas para denunciar que "lo venden como el mayor logro del ocio nocturno desde el 16 de agosto del año pasado". En su valoración final lo considera a estas alturas poco menos que nada.

Lalo Díez, el presidente de la la asociación autonómica a la que pertenece Alroa, CEOH CV, comparte esa idea. "Una tienda de ropa vende ropa y un local de ocio vende copas, cervezas y baile. No somos una cafetería y pedimos trabajar como lo que somos". Eso sí, matiza que "entendemos que no hay que pasar de cero a cien pero no se puede decir que abre el ocio nocturno cuando no abre. El ocio nocturno abrirá cuando la gente pueda bailar en nuestros locales".

Lo idílico y lo real

El discurso airado de Galdeano se encuadra en el sentir de los presidentes de las otras asociaciones, Ara y Apeha. Estas, centradas en la restauración, también han mostrado su desencanto con las medidas de Puig por considerarlas "migajas". Galdeano lo sabe e incide en ello: "Es una puñetera vergüenza".

¿Qué es lo que altera más a los profesionales de la restauración y el ocio nocturno en Alicante? Ver lo sucedido esta semana en la capital de la Comunidad. "Todo está muy bien y todo es idílico", desgrana el responsable de Alroa, "con el aumento del aforo en los estadios y celebramos las Fallas, pero la restauración se queda exactamente igual y nos regalan dos horas".

El horario extendido que pasa con la nueva norma a las tres de la mañana lo considera exento de una base, "nos las dan y lo dicen por decir. Me das dos horas cuando al fútbol le aumentas el aforo al 60 %, has permitido que se celebren las Fallas y solo porque son las Fallas. Eso es lo que fastidia porque me sigues tratando como hasta hoy".

Y ahí devuelve la pelota a Ximo Puig, que ha afirmado que "la Comunidad Valenciana ha demostrado que se ha podido organizar unos eventos como los hechos". Por eso le pregunta "de dónde eres un referente, cuando en toda Europa los clubes están abiertos. No eres referente. Con estas novedades estamos peor que en Andalucía". Y recuerda la comparativa entre territorios porque las diferencias en las restricciones tienen su peso en la elección del destino turístico.

Reunidos para esto

El ocio nocturno ha tenido la oportunidad de tratar con los responsables de la Generalitat para comentar su problemática. Unas conversaciones que Galdeano matiza para que puedan llegar a considerarse "un avance". "Son lo que son", dice en referencia a esta reunión que llegó "por haber presentado una denuncia en los juzgados de Alicante contra la supuesta comisión de expertos del Consell. O se negocia esto o será una denuncia por semana. Porque tenemos razones".

De aquella hora y media que estuvieron reunidos, "la reacción que tuvieron fue: 'Lo vamos a estudiar'. Sin más. En ningún momento han hecho una calendarización. ¡Y se la damos hecha! Van a no complicarse la vida, a no hacer ningún estudio de nada". En eso tercia Díez, "hay un problema fundamental: no se puede legislar sin conocer al sector".

El futuro

El avance de la vacunación les hace mantener la esperanza de una desescalada que se dirija a la "normalidad mejorada" de Puig. Al menos para Díez. "Lo único bueno es que este es el primer paso para reabrir el 9 de octubre. Estamos en un nivel de inmunización del 80 % y llegaremos al 100 %".

Aunque Galdeano se confiesa "escéptico por los antecedentes", Díez insiste en que la clave está en asumir que "habrá Covid y transmisión, lo que exigimos es que haya regulación". Y lo pide para recordar lo que considera indiscutible, "la gente ha sustituido el ocio fuera, por el ocio en casa. Y el que no quiera verlo, es como el Consell, que está fuera de la realidad".

